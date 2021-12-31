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【新春2022】黎諾懿 X 台北寬巷子推新春慈善賀年糕點　為視障學童籌款+即日起訂購可享早鳥優惠

休閒消費 17:10 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

台北寬巷子聯乘藝人黎諾懿及受惠機構香港盲人輔導會，推出新春慈善賀年糕點。（餐廳提供）

農曆新年將至，過江龍台式火鍋料理店台北寬巷子再次聯乘藝人黎諾懿創辦的慈善品牌店小懿，以及受惠機構香港盲人輔導會推出新春慈善賀年糕點。賀年糕點款式包括如意臘味蘿蔔糕、招財芋頭糕、富貴椰汁年糕及平安馬蹄糕，配上台北寬巷子2022年最新的主題包裝設計，在象徵美麗富貴的芍藥花襯托下，將傳統滋味華麗「星」級，共慶新春佳節。

去年大受歡迎的如意臘味蘿蔔糕（原價$238，早鳥價$198）嚴選優質白蘿蔔配以矜貴瑤柱、惹味臘肉、臘腸及蝦米等豐富餡料製成，配方着重蘿蔔條，食得到啖啖蘿蔔鮮香味及嫩滑感，清蒸或煎煮均非常適合。

而今年全新推出的平安馬蹄糕（原價$228，早鳥價$188），則選取上乘馬蹄，集馬蹄清香味及啖啖爽脆口感於一身；招財芋頭糕（原價$238，早鳥價$198）以香軟鬆化的芋頭粒配以油脂豐腴的臘肉及臘腸等製成，提升臘味香氣並減少鹹度，保證吃得到臘味油香。

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另一款去年大受歡迎的富貴椰汁年糕（原價$228，早鳥價$188）今年提升煙韌度，加強椰香及減少甜度，配合現代都市人追求健康的新態度，質感細膩軟糯且清甜可口，煎蒸皆宜。

各款新春慈善賀年糕點收益扣除成本後，將全數撥入受惠機構香港盲人輔導會的中央點字製作中心，以及視障人士家庭資源中心。善款會用作支援點字圖書製作，及推行親子閱讀計劃等，鼓勵視障兒童培養閱讀興趣。

新春慈善賀年糕點現已登陸網上商店（訂購網址），由即日起至2022年1月21日前於網上商店訂購即可享早鳥優惠。訂購滿$1500或以上，即可享免費送貨服務。

電話：6592 8364

記者︰王嵐

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