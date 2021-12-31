【親子好去處】ZA 嘉年華登陸中環　免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品

▲ 「ZA 嘉年華」在中環舉行，可供市民免費入場玩樂打卡。（相片來源：眾安國際）

聖誕新年過後，來到1月仍有免費活動可以參與。眾安國際（ZA）舉辦的「ZA 嘉年華」在中環隆重登場，有可愛的吉祥物 Zappy 和 Alfie 陪全港市民打卡、玩遊戲、嬴獎品兼嚐盡美食，免費入場。

嘉年華位於中環泛海大廈地下，除了有各式攤位遊戲，最矚目有2米高的巨型扭蛋機 PowerDraw，可走入色彩繽紛的機身打卡。同時可一試手氣夾出扭蛋，保證贏得豐富獎品，人人有獎，永不落空。每日送出總值20萬豐富獎品，除了限定優惠，更有Flash Coffee、MaskOn._、Cookie Vission、THANN 等禮物。

▲ 場內有多個攤位遊戲及美食攤檔，以可愛的吉祥物作主題。（相片來源：眾安國際）

打卡裝置「Mirror Room」，會根據名字、性別和星座為大家預測，將預言投射在多面鏡牆上。在自選心水顏色燈光、預言和反射影像的輝映下，體驗獨一無二的視覺震撼。場內亦有12 間人氣餐廳的美食攤位，包括海膽魚子御結、流心曲奇餅、有氣冷萃咖啡等。

▲ 鏡房內可顯示出2022年的預言，絕對是自拍首選。（相片來源：眾安國際）

ZA 嘉年華還推出一系列周邊產品，包括 ZA x Maskology 聯乘口罩、tote bag 等。入場時獲發會場限定 ZA Passport，只需於嘉年華內完成指定任務儲印仔，就可到免費換領心水禮物。另外場內亦有多重開戶優惠及消費回贈，有興趣可參加。

▲ 活動推出一系列周邊產品可供選購。（相片來源：眾安國際）

ZA 嘉年華

地址：中環皇后大道中 59 號泛海大廈地下

日期：即日起至 2022 年 1 月 23 日

時間：星期一至五 11:30am – 2:30pm，週六、日及公眾假期 11:30am – 8pm

記者：張頌婷