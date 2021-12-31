【潮流大事】2021年流行21回顧Part 1　MIRROR造就品牌廣告盛世

▲ 2021年過去21件流行大事回顧第一部分。

2021年絕對不是容易度過的一年，新冠疫情未減，新的變種又蔓延全球，但生活還是要過，生意還是要做，今年在時裝界一樣有不少大事發生，悲喜參半，今日一次過和你回望過去。

▲ MIRROR 造就盛世（陳國峰攝）

1︰MIRROR造就時裝盛世

如專欄作家鄧小宇所說，香港2021年的夏天絕對是屬於MIRROR的，就算你不是他們的「鏡粉」，但他們將整個接近死寂的香港帶回生氣，這一點實在功不可沒。朋友和朋友之間見面有了話題、時裝有他們帶貨促銷，有他們作封面的雜誌要一再加印，商場裏圍滿了一圈又一圈的「鏡粉」……

當然更不可不提10月中，港鐵中環站和香港站之間的行人輸送帶兩旁，那高聳入雲的12人海報有多震撼﹗雖然有不少口痕友一再看淡MIRROR的盛世不會持續多久，但無如何2021年幸好有這12位年輕人，才令香港人有一點心靈上的慰藉。

▲ 阿部登「世一」（圖片：品牌提供）

2：阿部登「世一」

要說今年時尚界的世一人物，非阿部千登勢莫屬。這位Sacai的創作總監近年手風順到不得了，當中與Nike聯乘的LD Waffle系列更是球鞋界指定熱炒對象，Dior Men、KAWS、ACRONYM和CLOT也在聯乘的名單當中。

去年被老頑童Jean Paul Gaultier 邀請合作首個高訂聯乘系列，已贏得一眾潮流人士密切關注。今年7月，2021秋冬高訂一登場，她與老頑童的火花，更得到世界級的一致好評！

▲ 張家朗成Dior Men代言人（圖片：品牌提供）

3：張家朗 Dior Men 代言人

國際時裝品牌找外國和國內名人代言，大家就看得多，今次終於來到香港，要說的憑着劍擊獲得東京奧運冠軍的張家朗，他得到Dior Men創作總監Kim Jones的垂青成為品牌香港首位的代言人，能夠有這機會絕對是一種光榮，就正如早前他表示因為教練是法國人的緣故，所以經常在巴黎集訓，適逢時裝周見到街上行人穿得身光頸靚，好希望有機會參加時裝展。若不是因疫情持續，張家朗這個願望其實早已達成，還望明年可以在時裝展上可以看到這位運動界「193」穿上潮衣的風釆。

▲ 運動品牌加入元宇宙（圖片：品牌提供）

4：運動品牌加入元宇宙

筆者一把年紀，完全不明白元宇宙、又或是為甚麼有人投資在虛擬世界的產品，但Nike當然不是這樣想，早前正式收購了RTFKT。RTFKT是甚麼？原來他是一個結合了科技和時尚的虛擬品牌，今年3月和藝術家FEWOCiOUS推出一對虛擬球鞋，7分鐘內就售出600多對，合共超過310萬美元。

早在2019年Ｎike亦已經將Cyptokicks的名字註冊，在顧客購買球鞋時會收到安全加密數位資產，這一次收購RTFKT對Ｎike來可說是在元宇宙的第二步，意義在於Ｎike既得到RTFKT的加密系統，同時RTFKT又可以憑Ｎike的眷顧進入大眾市場。不過，adidas比Ｎike行動更快，品牌早在The Sandbox內購買了虛擬土地，同時加入獨家內容和體驗，亦宣布推出首個NFT數碼及實體產品系列，迅即爆賣，看來大家進入《Matrix》的年代不遠了。

▲ Daniel Lee和平分手（圖片：品牌提供）

5：Daniel Lee和平分手Bottega Veneta（BV）在無預警宣告其創作總監Daniel Lee離職，Daniel表示在旗下工作的時光是難以置信，「感謝 Francois-Henri Pinault （開雲Kering CEO）讓我有機會參與。」。其首季（19春夏）主理的米白色皮革Pouch（即雲朵袋）掀起風潮，不少街拍IG潮人紛紛拿在手，為久未發市的IT Bag界製造新話題，並成功激活品牌。「分手」幾日後，品牌隨即內部晉升37歲的Matthieu Blazy為新主帥，2022秋冬將會是他的首個系列。

▲ Phoebe Philo 回歸（圖片：路透社提供）

6：Phoebe Philo 回歸

全世界都等着前Celine的創作總監Phoebe Philo回歸時裝界，自3年前她離開品牌後，曾經是她的得力助手如Daniel Lee等都泊到好碼頭，證明市場上對她在Celine所做的人與事都愛得要死，都希望藉着曾與她共事的下屬，將Celine的盛世帶到自己的品牌身上。

終於今年年初Phoebe宣布回歸，LVMH略作入股以表支持，Phoebe再三強調話事權仍在她手上。留意的是這一次是LVMH自成立以來第二次投資於個人品牌身上，可見集團對Phoebe有極大信心，首個系列預計在2022年推出。

▲ Alber Elbaz病逝（圖片：品牌提供）

7：Alber Elbaz病逝

在時裝界深受傳媒愛戴的好好先生Alber Elbaz於今年因感染Covid-19離世，享年59歲。2001年入主Lanvin ，他慧眼識英雄，誠邀Lucas Ossendrijver至男裝部，15年間他倆帶領品牌成為影響世界潮流品牌之一。今年10月，時裝界約45個品牌自發為他舉行了「Love Brings Love」的時裝騷。這些致敬，他絕對值得擁有。

▲ CHANEL疫市加價4次（圖片：品牌提供）

8：CHANEL疫市下加價 4 次

疫市期間CHANEL已經來到第4次加價，消費者自然覺得匪夷所思，但品牌的總裁Bruno Pavlovsky聲稱卻因為原材料價格不斷增加，而不得不作出一加再加的決定，Instagram時裝KOL diet_prada指出今天CHANEL 的Flap bag售價和Hermes的Birkin手袋只差100美元，升幅叫人咋舌。

正所謂你有你嘈，品牌的手袋仍然其門如市，特別是一些經典款式已經被納入waiting list的行列，可見CHANEL和Hermes爭奪終極手袋王者的地位鬥得愈來愈白熱化。

▲ Kim Jones下一個Karl？（圖片：品牌提供）

9：Kim Jones下一個Karl？

退任Louis Vuittion男裝部，Kim Jones可沒閒着，接任主理的Dior Men期間動作多多，每季請來不同藝術大師合作大鳴大放，令品牌再度成為潮流指標。去年，獲得LVMH集團欽點成Fendi女裝創意總監，debut作是2021秋冬，然而，最令人期待的是他首次因Fendi（上圖）染指高級訂制系列。

今年7月舉行的高訂周，更與再度回歸高訂的Balenciaga碰過正着。要打仗，要找信得過的大將出征，大概已知Kim Jones在集團的地位，能否成下一位老佛爺Karl Lagerfeld，大家拭目以待。

▲ 王大仁的metoo（圖片：ig@alexanderwangny）

10：王大仁的metoo

去年年尾，突然爆出有關Alexander Wang（王大仁）的涉嫌性侵事件，今年年初，王大仁發布聲明指稱所有指控皆毫無根據，其後更表示與原告見面後感到遺憾︰「我後悔我的個人行為令他們感到痛苦，儘管我不完全認可他們所說的部分細節……自此，我會樹立一個更好的榜樣。生活就是學習和成長，現在我知道得更多，我會做得更好。」經一事長一智，社交媒體上他也沒以往那樣高調了。

記者︰何偉雄、黃鑑江