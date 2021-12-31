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【義賣籌款】願望成真基金設網上義賣平台　迪士尼公主套裝Pandora助病童

休閒消費 17:14 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

每逢佳節煩惱送甚麼禮物給親朋好友？願望成真基金慈善義賣平台提供一系列禮品佳選，每份禮物背後支持著200多個重病小朋友的願望。現可在義賣平台選擇以捐款、參與籌款活動或購買心水產品，支持願望成真基金為患有重病的兒童創造改寫生命的願望，將祝福送給親朋好友之外，更將這份愛心延續到願望童及他們的家人，為他們帶來希望。

一系列限量紀念品及禮品包括由香港迪士尼樂園贊助的「願望城堡」棋盤遊戲、Pandora愛心贊助珠寶首飾及迪士尼公主系列紀念套裝等。

願望城堡桌上棋盤遊（$128）戲適合或6歲以上的大、小朋友。在前往願望城堡的旅途中，玩家將迎接各種挑戰，並收集代表希望、快樂、勇敢和力量的願望水晶，讓你可以盡快願望成真！

合家歡桌上棋盤遊戲願望城堡，實現他們天馬行空的願望。（機構提供）

Pandora珠寶首飾（$349-$799）包括明亮藍星串飾、感激之心與星星串飾、璀璨星形針式耳環同繁星之光手鏈，配合感恩的主題，將善心照耀願望童的願望星空！

Pandora愛心珠寶首飾配合感恩的主題。（機構提供）

迪士尼公主系列紀念套裝（$100-$900）以一眾家傳戶曉、有著獨特個性的迪士尼公主作為靈感，設計了別出心裁的紀念金旗，此外還有集合了迪士尼公主的「果敢、善良」雨傘及環保袋。希望透過迪士尼公主所展現出的善良、果敢，啟發願望童在願望歷程中以正面樂觀的態度，堅毅面對病情！

迪士尼公主系列啟發願望童正面樂觀的態度。（機構提供）

記者：李越樺
 

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