【加價熱潮】2022年多項服務加價　一文看清元旦日起公共服務新收費

▲ 新巴城巴1月2日起加價3.2%。(資料圖片)

新年伊始，受新冠肺炎疫情拖累本港經濟尚待復蘇，但2022年元旦起多項日常生活開支均加價，包括公共交通、電費等，TOPick整合相關加價項目供讀者參考。

交通︰

新巴城巴、與九巴聯營的過海路線：2022年1月2日起加價3.2%，各路線加價1毫至1.4元不等

電車：正向運輸署申請加價，成人票價由2.6元增至2.9元、小童票價由1.3元增至1.4元、長者票價由1.2元增至1.3元

公共交通費用補貼計劃：臨時特別措施屆滿，每月補貼上限由500元回復至400元

電費：

1月起港燈淨電費加7%，每度電135.3仙，屬16年最高；中電加電費5.8%，每度電128.9仙，創9年新高。

政府1,000元電費補貼於2022年5月完結，只剩每月50元補貼。

教育：

考評局2022年中學文憑試考試費加價2%，舉例考生報考6科計算，考試費合計3,194元。(政府為學校考生代繳考試費，自修生須自行繳費)

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記者：蘇文軒