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【G風暴】黃宗澤被綁拍戲不敢上廁所　跟鄭嘉穎重聚續兄弟情

娛樂 12:31 2021/12/31

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鄭嘉穎和黃宗澤再合作。

古天樂、張智霖、鄭嘉穎主演的反貪風暴系列終極篇《G風暴》，電影同時加盟了宣萱、黃宗澤（Bosco）及馬來西亞影帝Rosyam Nor，製作更加重本，除了尖沙咀文化中心鬧市連場槍戰及飛車追逐外，其中嘉穎與Bosco兄弟間的矛盾衝突，嘉穎查案時發現Bosco涉及貪污、陷入兩難。

戲中Bosco更慘被鐵鏈五花大綁變成人肉炸彈、全程綑綁在輪椅上，為不影響拍攝，Bosco亦努力忍住不去厠所，非常敬業！

古天樂、黃宗澤、鄭嘉穎在文化中心拍動作戲。

劇組今次成功申請在文化中心拍攝大型槍戰，出動過百臨時演員，Bosco回憶起當時被犯罪份子用鐵鏈綁架到文化中心外圍：「劇組將我綁在輪椅上，再將一個大型炸彈綁喺我身上，基本上郁唔到，當嘉穎趕到時都愛莫能助，因為他只是ICAC，不是拆彈專家！」

據知Bosco為免每次花時間開鎖解鎖，所以在放飯前一直坐在輪椅上，連洗手間都忍著不去，飲水靠助手幫忙。Bosco指導演及古仔給了幾個挑戰自己，說：「他們叫我同嘉穎各自演繹幾個唔同版本演法，導演返去再揀，我覺得幾好玩，大家試新挑戰、新元素加入電影。」

Bosco十分專業。

嘉穎就表示很久沒有和Bosco合作，在沒有埋位時都會和對方回憶起以前拍電視劇的情景，嘉穎續稱今次戲中因Bosco受賄而令自己要在親情及公理二選一，非常掙扎！另外對於在文化中心鬧市拍攝槍戰，嘉穎也希望耳熟能詳的場景能引起觀眾共鳴。

最新影片：姚子羚訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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