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【新春2022】尖沙咀馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點　預購享早鳥優惠$168

休閒消費 12:45 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

香港馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點，預購享早鳥優惠價$168，十分超值。（相片由酒店提供）

2021年將盡，新春虎年將至，為迎接新歲，香港馬哥孛羅酒店即日起推出經典招牌賀年糕點，3款傳統口味包括瑤柱蘿蔔糕、金箔椰汁年糕及清香馬蹄糕，款款落足心機炮製，有口碑。賀年糕點每盒原價為$218，於2022年1月16日或之前訂購可享早鳥優惠價每盒$168，極超值，預訂要快。

今年酒店賀年糕點禮盒以威猛的老虎頭為主題設計，寓意大眾於新一年虎虎生威。每款糕點皆由酒店中菜總廚以時令新鮮食材巧手自家製作，絕無添加防腐劑。經典之選瑤柱蘿蔔糕以清遠入口的新鮮蘿蔔加入油潤優質臘腸、金華火腿、蝦米及瑤柱炮製，足料美味。

瑤柱蘿蔔糕以清遠新鮮蘿蔔加入油潤優質臘腸、金華火腿、蝦米及瑤柱炮製，極足料。 （相片由酒店提供）

甜蜜之選包括金箔椰汁年糕，由頂級純蔗糖、新鮮即磨的濃滑椰漿及糯米粉製造，煙韌細滑、清甜不膩，綴以矜貴金箔，貴氣非凡；清香馬蹄糕採用來自桂林、以天然水源栽種的新收馬蹄製作，爽甜輕怡、滋潤生津。

除賀年糕點外，另備有秘製XO辣椒醬，每樽$218，送禮自奉皆宜。賀年糕點即日起可於馬哥孛羅咖啡廳購買。

地點：馬哥孛羅咖啡廳Cafe Marco（尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓）
電話：2113 3912

記者：周美好

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