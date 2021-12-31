【新冠肺炎】新增19宗確診個案　全部懷疑Omicron變種個案

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）下午在添馬添美道二號政府總部演講廳就疫情最新情況舉行簡報會。運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業等，交代最新疫情。政府指本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增19宗確診個案，全部懷疑Omicron變種個案，至於初步陽性16宗。

有2宗與輸入個案相關的病例，包括一名76歲男病人，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他是早前確診輸入個案12611（已確認帶有Omicron變異病毒株）的非同住家人，曾於12月28日的進行檢測，結果呈陰性。個案12611確診後，男病人於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，29日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。

病人為一名退休人士，近期沒有外遊，曾於7月7日及28日在香港接種2劑復必泰疫苗。男病人與個案12611以及另一名女子於27日下午約1時半至3時在九龍塘又一城G25號望月樓午膳，得知兒子確診後，曾到南昌中心日本城購物。至於與76歲男子同行的女友人，暫時陰性。

至於另一位望月樓食客是搭棚工人，34歲男病人，居於屯門藍地屯子圍的村屋。他近期沒有外遊，曾於27日下午約2時半至4時與3名家人到望月樓用膳。他於12月28日根據相關強制檢測公告的規定到社區檢測中心進行檢測，結果呈陰性。他29日出現咳嗽病徵，今日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值約30，帶有N501Y及T478K變異病毒株。病人曾於6月13日及7月4日在香港接種2劑復必泰疫苗。他於地盤工作，最後上班日期為29日。與機組人員在望月樓的坐位大概相距10米，曾到會展及屯門v city牛角。

本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，一名感染Omicron病毒的國泰機組人員曾與家人到九龍塘又一城望月樓用膳，其父親初步確診，而同場另一枱食客亦驗出初步陽性。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，肯定望月樓內出現本地傳播，本地清零已斷纜，情況令人憂慮。詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋