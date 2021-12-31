【偷食疑雲】男友街頭搶手機聽語音訊息　疑出軌女生嚎哭下跪︰求你別查

▲ 內地一位男士疑女友出軌，在街頭查手機，女生下跪求放過。

在剛過去的平安夜聖誕節，不少情侶拍拖浪漫過節，可是內地有一對情侶有不愉快的經歷。2人在街上起爭執，男友懷疑女方偷食查看電話，女友在街頭跪地求放過，引起路人注目，更拍下影片放上網引起熱議。

陌生男傳訊息予女友

綜合內地傳媒報道，有一段影片近日在微博瘋傳，事發在24日（平安夜）內地貴州省，從影片所見，一名女子身穿格仔短裙、白色外套、黑絲襪配襯黑色手袋，似是悉心打扮。

據悉當時女方的電話響起，男方見來電者名字是陌生男性，發現女友神色有異，男友直覺事有蹊蹺有異樣，疑心是女友出軌，搶去女友手機去聽該男發送的語音訊息，嘗試找女友出軌的證據。

▲ 男友懷疑女友偷食，聽陌生男傳給女友的語音訊息。 （影片截圖）

最新影片︰

疑出軌女友下跪求放過

該對情侶當時在人來人往的路邊，後方不時有車輛經過，有路人看到吵架情景「食花生」舉機拍攝。影片見男友右手拿著手機目不轉睛的看著，短裙黑絲襪女友在男友的左邊，她嘗試阻止，跪地拉著男友衫尾及左手大哭起來，男方的外套被拉扯掉下來，女友哭聲大到路人也可聽見，大叫哀求︰

求求你，別查了，我求求你了。

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男友不為所動，一直側低頭聆聽手機的訊息及查看內容。而事發的過程被路人拍攝後上傳網路，引起網民熱烈討論有關感情偷食事件，有網民認為影片男女主角未結婚大可分手，指女方自作自受，「感覺不合適就直接分手，不要苦苦相逼、苦苦哀求」、「對出軌的人零容忍」、「早知如此，何必當初」等。

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責任編輯︰王明芳