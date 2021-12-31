【婚前出軌】港男與前度再偷情讚「Fit過女友」　堅持結婚不內疚︰我識返屋企

▲ 一名港男婚前與前女友再次偷情讚「爽多過內疚」，但他堅稱最愛未婚妻會結婚。

一名即將結婚的港男最近在「連登討論區」發文表示，早前應前度邀請到她家中約會，只做了「輕度」不軌行為，沒有交歡。昨日（30日）港男再發文稱，自己忍不住背著未婚妻再度赴約上門，今次已和前度共度春宵，感覺「爽多過內疚」，但強調會繼續結婚，因為未婚妻才是最愛。

最新影片推介︰

港男早前在「連登討論區」發帖文指出，準備迎娶現任女友，但最近重遇已分手十多年的前女友，對方主動邀請他上門共度春宵，令他心大心細求網民意見。

他渴望體驗前度由少女到成熟女人味的變化，故最後他有赴約上門。他表示，約會當日與前度買菜煮飯，重拾了以往拍拖的感覺，並體會到與現任女友沒有的溫馨感覺。之後港男為了「冇咁內疚」，只與前度口交，沒有交歡，相信此舉不算出軌。

不過，港男昨日再開帖文分享，自己再次上前度的家中吃飯，兩人終於交歡共度春宵。他大讚前度操到好fit，相隔十多年再次交歡，感受到她演變為成熟女人，讚嘆「真係好爽」、「爽嘅感覺大過內疚」。

港男揚言，男人不可能控制自己性慾，「有得食，我真係唔信有男人可以忍到」。縱然他知道自己沒有道德，但他堅信未婚妻不知情，只要自己扮沒事發生，女人就不會感覺到，認為女人常以為自己「咩都睇通晒」。

點擊即睇港男合理化出軌行為金句︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

強調最愛未婚妻

港男強調對前度完全沒有愛，一定不會復合，自己最愛還是未婚妻，彼此已有多年感情，平日相處像家人，他可以將愛與性分開，玩完「絕對識返屋企」。之前他曾透露過結婚原因，是因為雙方家庭不斷催促，令他感到壓力大而決定娶妻。

網民斥︰別合理化出軌行為

他又嘲諷一班批評他的網民，只是不肯承認自己有出軌思想，他只是對網民坦白，「其他男人都會係咁，只不過未遇到/唔認」。可是這番言論焫㷫一班男網民，群斥他不要合理化自己的行為，更不應拉所有男人落水。點擊即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

港男婚前出軌來龍去脈，即睇【上一頁】

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳