【繁忙兒童】虎媽望栽培多才多藝尖子　4歲女被迫彈琴跳舞淚訴︰我很累

▲ 一名4歲女童淚訴，媽媽要她學習很多東西。

今時今日的小朋友時間表排得密密麻麻，除了返學外，還要去補習班、參加各式各樣興趣班，可能比大人還要忙。近日內地一名4歲女童在影片中淚訴，媽媽要她學習很多東西，她坦言「我很累」。看到她可憐的樣子，不少網民都感到心酸。

綜合內地傳媒報道，近日浙江一名媽媽分享4歲女兒「櫻桃」的日常影片。從影片可見，小女孩側著頭，一雙大眼睛淚眼汪汪，眼眶泛紅狀甚難過。她對著鏡頭外的媽媽說︰

媽媽，我還是個孩子，你別讓我學那麼多東西，我會很累……

迫彈琴跳舞學做模特兒

櫻桃說起來十分傷心，令人心疼。據知櫻桃現在就讀幼稚園K2，長得漂亮又可愛，家人都對她寄予厚望。媽媽從小就安排她學習各種各樣的才藝，參加很多課外活動，包括彈鋼琴、跳舞、模特兒訓練等，希望栽培她成為多才多藝的孩子。

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媽媽為櫻桃編排了滿滿的日程，放學後沒有遊玩時間，而是參加一個接一個興趣班。櫻桃曾跟媽媽說很累，不過媽媽認為趁女兒還小，應該讓她多學一點，長大後自然有回報。

最新影片：

4歲女兒不想學︰我很累

影片拍攝當天，媽媽正好要帶櫻桃去學跳舞，櫻桃卻突然趴在枱上哭起來，並向媽媽訴說自己的疲累。看到女兒哭紅了雙眼，媽媽心裡也很難受。

網民看過影片後，批評現在的家長只知培育孩子，被「贏在起跑線」的想法衝昏頭腦，總是以「為你好」作藉口，卻沒有考慮孩子的感受與能力。有網民認為小朋友還小更應享受快樂的童年，而非被大堆學習活動充塞時間表，提醒父母要反思自己的教育方法。

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責任編輯：王明芳