【貪污行賄】服裝公司等3人涉7年間就採購行賄受賄740萬　遭廉署落案起訴

一間服裝配飾貿易公司一名董事及一名僱員，以及一名製衣公司僱員，涉嫌於7年內提供及接受賄款共約740萬元，使2間製衣公司向該貿易公司發出總值至少逾3,600萬元的採購訂單，遭廉政公署昨日(30日)落案起訴。各被告獲廉署准予保釋，將於下周一(2022年1月3日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



被告分別為何國榮(45歲)，寶原行有限公司獨資董事兼股東；周炎秋(57歲)，寶原行會計文員；及黎淑芬(54歲)，必偉實業有限公司高級採購員，同被控一項串謀使代理人接受利益罪。何國榮及周炎秋另被控2項串謀向代理人提供利益罪名。。



案件發生於2012年7月至2019年12月期間，案發時寶原行從事服裝配飾貿易生意，向必偉實業供應服裝配飾以製造睡衣及泳裝。惠宜製衣(香港)有限公司亦是寶原行的客戶。



其中一項控罪指，3名被告涉嫌與一名寶原行副經理一同串謀，使黎淑芬在無合法權限或合理辯解下從何國榮接受佣金，作為黎淑芬建議必偉實業向寶原行發出購貨訂單的誘因或報酬。控罪中所提及的佣金，被指是以必偉實業向寶原行所訂貨物重量每公斤1至2元計算，而涉案佣金共逾70萬元。



另外2項控罪指，何國榮及周炎秋涉嫌與上述寶原行副經理及一名惠宜製衣採購文員一同串謀，在無合法權限或合理辯解下向該採購文員提供佣金，作為向寶原行發出購貨訂單或發出虛假購貨訂單的誘因或報酬。



該2項控罪牽涉兩種佣金計算方式，涉案佣金共逾670萬元。其中一種計算方法被指是以惠宜製衣向寶原行所發採購訂單金額的3%至10%為佣金。另一種方法涉及懷疑虛假採購訂單，佣金被指為單價的80%，而有關貨物未有付運給惠宜製衣。兩項控罪涉及的採購訂單總額逾3,600萬元。

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記者：蘇文軒