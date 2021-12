【潮流大事】2021年流行21回顧Part 2　魷魚遊戲熱爆全城

▲ 2021年過去21件流行大事回顧第二部分。

2021年絕對不是容易度過的一年,新冠疫情未減,新的變種又蔓延全球,但生活還是要過,生意還是要做,今年在時裝界一樣有不少大事發生,悲喜參半,今日一次過和你回望過去,繼續Part 2回顧。

▲ Virgil Abloh病逝(圖片:ig@virgilabloh)

11:Virgil Abloh病逝

Louis Vuitton男裝創作總監、潮流街牌OFF-WHITE設計師Virgil Abloh於11月28日驚傳死訊,據知2019年Virgil患上罕見「心臟血管肉瘤」癌症,最後不敵癌魔病逝,享年41歲,震撼整個潮流圈,全球潮流界極具影響力的人士均發帖悼念。

哀悼不只發「Virgil was here」帖文,並按照他其遺願之一,於11月30日在邁阿密如常舉行2022春夏的時裝騷後,品牌便暫停上下綫的所有社交媒體的宣傳,直到12月初。對不停運行的時裝界LVMH來說,這次感到的品牌對創作總監由衷的尊重。

▲ 熄滅了的ICE FIRE(ICEFIRE面書專頁圖片)

12:熄滅了的ICE FIRE

在80年代尾90年代初,當年流行着一句「大疊摩登Rave仔Rave女個個去晒Rap」,所指的Rave仔Rave女其指定服飾,定必是SCENE和VAN的衞衣和皮褸。這是1982年由柳田洋在香港創成立的ICE FIRE時所引入的美日品牌,由行百利到網購的這些年後,他們惟有宣告各分店於今年3月期間結業,39年在香港的潮流地位就這樣劃上句號。

▲ 魷魚遊戲萬聖節(Netflix圖片)

13:魷魚遊戲萬聖節

在分不清究竟是cosplay還是真正扮鬼扮馬的萬聖節,今年喜見有異軍突起之勢。全因Netflix韓劇《魷魚遊戲》大爆,只要一身桃紅色風褸加上PLAYSTATION的遊戲按鈕圖案面具,已可魚目混珠置身萬聖節氣氛當中,確實令一眾不愛化粧的朋友來說是一大喜訊呢!

▲ 余文樂為積木錶解畫(余文樂微博片段截圖)

14:余文樂為積木錶解畫

因年初把古董錶拿出來給佳士得作公開拍賣時被受爭議,當中一枚勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶(估值約1,200萬港元),因被外國專家指其是「積木錶」,故最終拍賣不成。對有指他被騙,余文樂於自家視頻節目《Inside out》不厭其煩逐點跟大家詳細解說︰「若你對玩古董錶有一定的認識,其實很常會出現更換(原本的錶面)的。」

▲ Patek Philippe X Tiffany & Co破天荒成交(圖片:品牌提供)

15:Patek Philippe X Tiffany & Co. 破天價成交

毋須多說,一直以來大家都知道Patek Philippe在錶壇坐擁王者地位,正所謂有錢都未必買得到,而且更不需要借助任何聯乘以作招徠。不過,凡事總有第一次,PP將它的第一次給了Tiffany & Co.。箇中原因是總部位於紐約的Tiffany & Co.售賣PP腕錶已有170年的歷史,到了今天Tiffany & Co.仍然是世界上唯一一間允許在PP 錶款上進行Double Sign的零售商。

這一次破天荒合作的錶款是5711/1A-018,在設計上搭載 Tiffany & Co.標誌性的Tiffany Blue顏色錶盤,全球限量170枚,早前其中一枚於Phillips New York作公開拍賣,最後以驚人的535萬美元成交,而再加上佣金後其實買家要支付高達650萬美元的費用。絕對是今年錶壇最後,同時亦是最勁的話題作。

▲ Zegna上市 (圖片:路透社提供)

16:Zegna 上市

時裝品牌上市不算新鮮事,這一次輪到有111年歷史的男裝王國Ermenmegildo Zegna於紐約上市。既是時裝品牌,同時又是布商、甚至為不少時裝品牌生產服裝的Ermenmegildo Zegna,上市後初始市值則為24億美元。

Zegna有上市一着,當然是希望未來有更多的資金將EZ和Thom Browne的版圖擴大,同時亦足可以抗衡今天兩大時裝集團壟斷高級時裝界的局面。是次Zegna踏入新世紀,除了換了新字體商標外,亦用了條子為商標,看來未男裝市場又有新的局面。

▲ Travis Scott的意外悲劇(圖片:路透社提供)

17:Travis Scott的意外悲劇

因11月初Astroworld Festival音樂會上發生歌迷互踩意外,造成數百人受傷10人死亡的悲劇, 其後Travis Scott的道歉聲明並未令大眾滿意,更有6萬人聯署要求他退出另一音樂節Coachella 2022的演出。

群情洶湧,以致Nike立即煞停原定12月中推出的聯乘球鞋。另外,原於今年6月被Kim Jones邀請聯乘的Dior 2022春夏男裝系列亦要改期推出……直到現在(截稿前)其社交媒體並無任何更新帖文。

▲ 《Emily in Paris》火併《And Just Like That》(圖片:路透社提供)

18:Emily in Paris火併And Just Like That2020年尾的一套《Emily in Paris》打正旗號由《Sex & the City》幕後班底操刀,以時裝去包裝一位來自美國芝加哥的鄉下妹去到花都巴黎的奇遇,播映時由服裝到角色均被談論至沸點。今年12月,來到時裝精必看的貨真價實的《SATC》續篇《 And Just Like That……》和《Emily in Paris》第2季同時播出,結果反而兩套劇最後落得雷聲大雨點小的感覺,但單是看看兩劇的一眾女角於30分鐘內換足5、6套衫,讓大家暫時逃離現實就已經是一件賞心悅目的事。

▲ 本土潮流讀物成舞台劇本(圖片:中英劇團面書專頁)

19:本土潮流讀物成舞台劇本

鄧小宇於80年代初寫下的《穿Kenzo的女人》,除了是比《Sex & the City》更早知性識趣的讀物(人物設定相似︰Carrie是Mary、Samantha像Jan,Charlotte如Mimi,Miranda跟Martha一樣),教曉大眾甚麼叫sophisticated的生活態度。這麼多年後,終於有人把這自家土製特產變成音樂劇,在中英劇團的岑偉宗與高世章兩位高手下,把鍍金的70年代香港還原,願它將成可持續發展作長做長有的音樂劇製作。

▲ I.T退場(陳國峰攝)

20:I.T 退場

自疫情開始,加上網購成風,本地高檔的Multi-brand shop例如Lane Crawford、Joyce和I.T絕不好過,當中可見I.T最是傷痕累累。2020年8月31日的6個月內,營業額大跌31%,今年4月初正式退市告別16年的上市生涯,同年9月一口氣將銅鑼灣百德新行街內的大部分single brand店舖(例如A.P.C. 和Y's等)、甚至經營了十多年的I.T結束,從此大家口中的「I.T街」正式劃上句號。

▲ K11 MUSEA時尚展覽(黃建輝攝)

21:K11 Musea時尚展覽

從前,有很多時尚的事情在香港發生,那些年的Gucci會展時裝展,在當時還是爛地一塊的西九搭建帳蓬的時裝展和派對一個緊接一個,好不精采,反觀近年叫人過後津津樂道的不多,可幸的是還有一位熱愛時裝的鄭志剛先生,孜孜不倦希望將時裝盛事帶來香港,當中有現正舉行的《Savoir-Faire︰The Mastery of Craft in Fashion》展覽。

由前法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld統籌,展覽內容匯聚了30件當代時裝品牌的傑作給本地市民欣賞,原意雖好,但美中不足的地方還有很多,例如某些品牌提供的服裝濫竽充數,同時又竟然缺少了Martin Margiela和日本時裝品牌的作品,對想了解高級時裝的普羅大眾市民來說,這個展覽尚有很多進步的空間。

