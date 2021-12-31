【潮流大事】2021年流行21回顧Part 2　魷魚遊戲熱爆全城

▲ 2021年過去21件流行大事回顧第二部分。

2021年絕對不是容易度過的一年，新冠疫情未減，新的變種又蔓延全球，但生活還是要過，生意還是要做，今年在時裝界一樣有不少大事發生，悲喜參半，今日一次過和你回望過去，繼續Part 2回顧。

▲ Virgil Abloh病逝（圖片：ig@virgilabloh）

11：Virgil Abloh病逝

Louis Vuitton男裝創作總監、潮流街牌OFF-WHITE設計師Virgil Abloh於11月28日驚傳死訊，據知2019年Virgil患上罕見「心臟血管肉瘤」癌症，最後不敵癌魔病逝，享年41歲，震撼整個潮流圈，全球潮流界極具影響力的人士均發帖悼念。

哀悼不只發「Virgil was here」帖文，並按照他其遺願之一，於11月30日在邁阿密如常舉行2022春夏的時裝騷後，品牌便暫停上下綫的所有社交媒體的宣傳，直到12月初。對不停運行的時裝界LVMH來說，這次感到的品牌對創作總監由衷的尊重。

▲ 熄滅了的ICE FIRE（ICEFIRE面書專頁圖片）

12：熄滅了的ICE FIRE

在80年代尾90年代初，當年流行着一句「大疊摩登Rave仔Rave女個個去晒Rap」，所指的Rave仔Rave女其指定服飾，定必是SCENE和VAN的衞衣和皮褸。這是1982年由柳田洋在香港創成立的ICE FIRE時所引入的美日品牌，由行百利到網購的這些年後，他們惟有宣告各分店於今年3月期間結業，39年在香港的潮流地位就這樣劃上句號。

▲ 魷魚遊戲萬聖節（Netflix圖片）

13：魷魚遊戲萬聖節

在分不清究竟是cosplay還是真正扮鬼扮馬的萬聖節，今年喜見有異軍突起之勢。全因Netflix韓劇《魷魚遊戲》大爆，只要一身桃紅色風褸加上PLAYSTATION的遊戲按鈕圖案面具，已可魚目混珠置身萬聖節氣氛當中，確實令一眾不愛化粧的朋友來說是一大喜訊呢！

▲ 余文樂為積木錶解畫（余文樂微博片段截圖）

14：余文樂為積木錶解畫

因年初把古董錶拿出來給佳士得作公開拍賣時被受爭議，當中一枚勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶（估值約1,200萬港元），因被外國專家指其是「積木錶」，故最終拍賣不成。對有指他被騙，余文樂於自家視頻節目《Inside out》不厭其煩逐點跟大家詳細解說︰「若你對玩古董錶有一定的認識，其實很常會出現更換（原本的錶面）的。」

▲ Patek Philippe X Tiffany & Co破天荒成交（圖片：品牌提供）

15：Patek Philippe X Tiffany & Co. 破天價成交

毋須多說，一直以來大家都知道Patek Philippe在錶壇坐擁王者地位，正所謂有錢都未必買得到，而且更不需要借助任何聯乘以作招徠。不過，凡事總有第一次，PP將它的第一次給了Tiffany & Co.。箇中原因是總部位於紐約的Tiffany & Co.售賣PP腕錶已有170年的歷史，到了今天Tiffany & Co.仍然是世界上唯一一間允許在PP 錶款上進行Double Sign的零售商。

這一次破天荒合作的錶款是5711/1A-018，在設計上搭載 Tiffany & Co.標誌性的Tiffany Blue顏色錶盤，全球限量170枚，早前其中一枚於Phillips New York作公開拍賣，最後以驚人的535萬美元成交，而再加上佣金後其實買家要支付高達650萬美元的費用。絕對是今年錶壇最後，同時亦是最勁的話題作。

▲ Zegna上市 （圖片：路透社提供）

16：Zegna 上市

時裝品牌上市不算新鮮事，這一次輪到有111年歷史的男裝王國Ermenmegildo Zegna於紐約上市。既是時裝品牌，同時又是布商、甚至為不少時裝品牌生產服裝的Ermenmegildo Zegna，上市後初始市值則為24億美元。

Zegna有上市一着，當然是希望未來有更多的資金將EZ和Thom Browne的版圖擴大，同時亦足可以抗衡今天兩大時裝集團壟斷高級時裝界的局面。是次Zegna踏入新世紀，除了換了新字體商標外，亦用了條子為商標，看來未男裝市場又有新的局面。

▲ Travis Scott的意外悲劇（圖片：路透社提供）

17：Travis Scott的意外悲劇

因11月初Astroworld Festival音樂會上發生歌迷互踩意外，造成數百人受傷10人死亡的悲劇， 其後Travis Scott的道歉聲明並未令大眾滿意，更有6萬人聯署要求他退出另一音樂節Coachella 2022的演出。

群情洶湧，以致Nike立即煞停原定12月中推出的聯乘球鞋。另外，原於今年6月被Kim Jones邀請聯乘的Dior 2022春夏男裝系列亦要改期推出……直到現在（截稿前）其社交媒體並無任何更新帖文。

▲ 《Emily in Paris》火併《And Just Like That》（圖片：路透社提供）

18：Emily in Paris火併And Just Like That2020年尾的一套《Emily in Paris》打正旗號由《Sex & the City》幕後班底操刀，以時裝去包裝一位來自美國芝加哥的鄉下妹去到花都巴黎的奇遇，播映時由服裝到角色均被談論至沸點。今年12月，來到時裝精必看的貨真價實的《SATC》續篇《 And Just Like That……》和《Emily in Paris》第２季同時播出，結果反而兩套劇最後落得雷聲大雨點小的感覺，但單是看看兩劇的一眾女角於30分鐘內換足5、6套衫，讓大家暫時逃離現實就已經是一件賞心悅目的事。

▲ 本土潮流讀物成舞台劇本（圖片：中英劇團面書專頁）

▲ 本土潮流讀物成舞台劇本（圖片：中英劇團面書專頁）

19：本土潮流讀物成舞台劇本

鄧小宇於80年代初寫下的《穿Kenzo的女人》，除了是比《Sex & the City》更早知性識趣的讀物（人物設定相似︰Carrie是Mary、Samantha像Jan，Charlotte如Mimi，Miranda跟Martha一樣），教曉大眾甚麼叫sophisticated的生活態度。這麼多年後，終於有人把這自家土製特產變成音樂劇，在中英劇團的岑偉宗與高世章兩位高手下，把鍍金的70年代香港還原，願它將成可持續發展作長做長有的音樂劇製作。

▲ I.T退場（陳國峰攝）

20：I.T 退場

自疫情開始，加上網購成風，本地高檔的Multi-brand shop例如Lane Crawford、Joyce和I.T絕不好過，當中可見I.T最是傷痕累累。2020年8月31日的6個月內，營業額大跌31%，今年4月初正式退市告別16年的上市生涯，同年9月一口氣將銅鑼灣百德新行街內的大部分single brand店舖（例如A.P.C. 和Y's等）、甚至經營了十多年的I.T結束，從此大家口中的「I.T街」正式劃上句號。

▲ K11 MUSEA時尚展覽（黃建輝攝）

21：K11 Musea時尚展覽

從前，有很多時尚的事情在香港發生，那些年的Gucci會展時裝展，在當時還是爛地一塊的西九搭建帳蓬的時裝展和派對一個緊接一個，好不精采，反觀近年叫人過後津津樂道的不多，可幸的是還有一位熱愛時裝的鄭志剛先生，孜孜不倦希望將時裝盛事帶來香港，當中有現正舉行的《Savoir-Faire︰The Mastery of Craft in Fashion》展覽。

由前法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld統籌，展覽內容匯聚了30件當代時裝品牌的傑作給本地市民欣賞，原意雖好，但美中不足的地方還有很多，例如某些品牌提供的服裝濫竽充數，同時又竟然缺少了Martin Margiela和日本時裝品牌的作品，對想了解高級時裝的普羅大眾市民來說，這個展覽尚有很多進步的空間。

記者︰何偉雄、黃鑑江