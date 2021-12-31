【演員•門】游學修吳肇軒回望演藝之路　凌文龍陳湛文不介意循序漸進

▲ （左起）吳肇軒、凌文龍、陳湛文、游學修主持《演員•門》。

繼《歌手•門》顯露歌手另一面後，新節目《演員•門》將於下星期一（12月3日）起於ViuTV播出，由游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文任主持，讓香港一眾實力派演員在節目中展現出熒幕下的真我。

《演員•門》首集內，首先由游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文分享踏上演員之路的原因及當中的經歷。

回看演藝經歷

4位雖然入行多年，仍被稱為「新晉演員」，當中游學修近年游走於網絡與電影之間，雖然以前很介意自己被定義為「網片演員」，但網片能觸及更多觀衆，點擊率及觀看次數等成績更是電影不能做到的，因此游學修希望繼續在網上為觀衆帶來更高水準的作品。

陳湛文不斷把握拍攝機會，連路人甲的角色也不放過參演，提及電影代表作《三夫》，承認初次拍情欲戲時很緊張，但感激女主角曾美慧孜比他更放得開，讓他可以放心演戲。

至於凌文龍以電影《黃金花》獲得香港電影金像獎最佳新演員獎後，便沒有新的代表作，坦言自己沒特別關注觀衆如何評論自己的演技，只是專注在作品上。他更強調自己不是靠「契媽」余安安得到《黃金花》的演出機會。

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實力藝人受訪

而吳肇軒被問到與劉嘉玲共演《以青春的名義》會否覺得自己被忽視時，他感激自己有機會與天后級演員合作，可以借用前輩的名氣讓更多人認識到自己。當中游學修更開玩笑說：「宜家啲天王天后都冇乜人睇」，十分敢言。



此外，製作組將邀請不同演員輪流與4位主持互動，分享演戲經驗，第1集更預告林雪、羅家英、李麗珍、葉童、彭秀慧、陳漢娜等演員演出《演員•門》，讓觀衆了解演員螢幕下的真性情，以及過去難忘的演戲經驗。