【新冠肺炎】農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　市民接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）下午在添馬添美道二號政府總部演講廳就疫情最新情況舉行簡報會。運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

陳肇始指，為加強防疫效能，政府會在農曆新年前擴大疫苗氣泡，要求食肆及表列處所，包括娛樂場所、美容院、戲院、健身中心、體育館、圖書館、博物館等，所有市民進入該些場所須接種最少一劑新冠疫苗，員工須於指定限期前接種疫苗，因年齡未符接種或持醫生證明者可獲豁免。

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋