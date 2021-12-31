【萬千星輝頒獎禮】丁子朗四度提名男飛躍獎　森美竟勸離開娛樂圈

▲ 今年有6位男藝人提名飛躍進步獎。

今年「飛躍進步男藝員」獎競爭相當激烈，由於出現同分關係，最終有六名候選人殺入五強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。

當中丁子朗已是第四度提名，入圍最佳男主持的前輩森美似乎比子朗更為肉緊，更搞笑幫忙拉票：「佢已經飛躍咗好多年，如果要提名第五次，我就決定離開娛樂圈。」此話一出即嚇窒子朗，森美見狀即搞笑「更正」：「我代你講啫，關我咩事啫！我勸你離開娛樂圈咋。」

子朗則坦言「非常開心畀公司見到我仲係進步緊」，受無綫娛樂新聞台訪問時，順道宣傳將於下年一月播出的新劇《青春不要臉》：「比起有冇信心，我更加興奮係《青春不要臉》1月17日播出，是我自己第一套擔正。」

同樣非首次入圍男飛躍的羅天宇則笑言「唔敢多諗」：「上年好多晚都瞓唔到，好緊張，因為都幾飛躍，由唔係好重的角色去到《香港愛情故事》。我覺得今年胡生好大機會，在《十月初五》嘅付出真係大家都睇到。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

一眾女飛躍候選人明顯較佛系，除了落力「食花生」揀心水，亦有人瞄準「最佳衣著藝人」發力。JW笑指自己零緊張：「有提名已經贏咗，因為我真係冇可能會贏。《痞子殿下》同陳瀅合作，當然會支持她，亦見到姜麗文好犀利，一路都好勤力，好into演戲同好鍾意唱歌。」

銳意挑戰最佳衣著藝人的陳瀅，笑指當前急務是減五磅：「造型師叫我減五磅，我就話聖誕喎…但我到依家都未有任何成績…」王敏奕則似乎對一切獎項隨緣：「我著衫好麻煩，又怕凍又怕走光，最緊要係舒服同遮弱點。」

首度擔任主持即入圍最佳男主持的鄭子誠，笑言夢想成真：「初初入嚟公司成日諗，我係想做主持，但嗰時一開始就拍劇，仲要做無限衰嘅衰人，冇乜幾何見到一個奸仔做主持，所以就放棄咗（做主持夢想）。」

他又笑言當得悉殺入五強時，還以為是被整蠱。而憑話題綜藝節目《思家大戰》殺入男主持五強的李思捷，既謙虛又搞笑謂：「Patrick係Live主持，執生能力好緊要，因為佢哋係報道資訊性嘅嘢，唔可以錯，但我就可以錯，因為錯咗可以剪走。」

至於殺入女主持五強的譚玉瑛，談到自主持《童你一起長大了》後、街上經常遇到觀眾表示支持，她笑謂：「我哋做節目出嚟畀觀眾睇，如果佢哋睇得開心，即係我哋做得好啦！」

另同時入圍飛躍及最受歡迎電視拍檔的林正峰及游嘉欣，雖然在工作上合作無間，但私下其實經常鬥嘴，故對於入圍「最受歡迎電視拍檔」感到難以置信：「真係唔明，可能大家鍾意睇我哋鬥嘴啦。」

最新影片：姚子羚訪問