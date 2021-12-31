【垃圾屋】獨居婆婆愛拾荒垃圾屋傳惡臭　牆身嚴重發霉曱甴老鼠通處走

▲ 獨居婆婆愛拾荒，家中垃圾堆到上天花。

早前本港大埔富亨邨曱甴屋曝光後引起全城關注，內地杭州亦有一名獨居婆婆，家中囤積大量垃圾雜物，牆身嚴重發霉，曱甴老鼠通屋走，令鄰居苦不堪言。婆婆的兒子稱媽媽愈來愈難溝通，無法勸喻她清理垃圾，住所環境惡劣到爸爸都無法忍受而搬屋。

樓下住戶受滲水問題困擾

浙江電視台節目《1818黃金眼》近日收到投訴，杭州鄭女士近2、3年把一幢住宅的5樓單位租出，然而租客不時投訴樓上經常漏水，強調「滴答滴答」，廚房濕到發霉，甚至有水珠，每天可以接到一整臉盆水。鄭女士指，樓上滲水的問題早於7、8年前已出現，但當時最多1、2滴，惟新租客反映，漏水問題愈來愈嚴重。

由於樓上住客是獨居婆婆，鄭女士聯絡她的兒子洪先生，對方雖聲稱會處理，但至今仍未見改善。節目主持上門了解，婆婆開門回應稱，屋內沒有漏水，自己都不敢多用水，大小便都不敢。她長期開水龍頭慢慢滴水，用桶子裝水來用，用水量少，不可能造成滲水，但就拒絕被師傅入門檢查。

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單位囤積大量垃圾

鄭女士又指，之前因為滲水問題入過婆婆單位，發現屋內囤積大量垃圾，包括紙皮、裝滿東西的紙箱、風扇、膠櫈等，人幾乎無法走入去，全屋散發濃烈的腐臭味，地面全是曱甴老鼠。租客反映晚上能聽到樓上老鼠打架的聲音，用老鼠夾隨隨便便都能捉到3隻成年大老鼠。

婆婆平日睡覺是找幾張櫈子拼起來睡，大小便更收集起來叫人帶走，而且不願意與人溝通。婆婆的兒子洪先生指，平日會跟姐姐上來送食物，但媽媽太愛拾荒，任何在外面的東西都會拿回家。

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政府出動吊機清理不果

兩姊弟曾為媽媽清理，卻令母子關係變得惡劣，令她不肯開門。洪先生試過邀請媽媽出外遊玩幾日，另請人清理雜物及維修，卻遭母親拒絕。而爸爸一早已經因為無法忍受惡劣的環境而搬走。

別人覺得我們沒有努力勸母親，我們肯定也想辦法去解決，但確實沒法解決。

婆婆辯稱，那些不是沒用的雜物，她會撿去變賣，不過當有人說可以用錢買她的雜物，她又不願賣。

杭州市政府人員指，婆婆屋內的雜物已經堆了數年，撿到的垃圾多到堆上天花，他們曾出動吊機上去6樓，想清理放在露台上的垃圾，不料婆婆竟爬出露台外阻止，逼得他們收手。不少網民直言，婆婆的鄰居太慘，又指婆婆可能患上囤積症，子女應盡快帶她求醫。

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責任編輯︰王明芳