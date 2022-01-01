【淘寶中伏】Ryan迷淘$773精品2個原因變收空箱　 事主開箱崩潰：咩都冇

▲ 女事主Yin原本滿心歡喜開箱價值$773元的Ryan精品，怎料拆箱後只得一個紙盒，表示十分無奈。

網購最讓人期待當然是收到貨件後立即開箱！但貨不對辦時常發生，令買家哭笑不得。女事主Yin在Facebook「淘寶開心share」群組發文，指開箱後發現空空如也，相當無奈表示「咩都冇，我究竟買咗咩呀」，即引來大班網民熱論。

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Yin接受TOPick訪問時表示，自己是韓國「Kakao friends」Ryan獅子公仔忠粉，因官網有特價及包郵費，加上之前和賣家已進行多次交易，認為可信，所以花大約773港元購買相關商品，怎料拆箱後只得一個紙盒和數張卜卜膠（啪啪紙），直言「好好笑但好激氣」。

其實我好鍾意Ryan，見係官網都買得過，仲要特價同包郵。買過好多次，今次係第一次出事。

疑包貨人員出錯及含「禁運品」

Yin指是次購入Ryan商品包括：一對唖鈴、無線充電座、野餐墊、口罩掛鏈及福袋，而福袋內有水樽、紙盒、造型小配件、公仔及2件分別價值$58和$88神秘禮品。至於為何最後只有一個空的紙盒，她有以下推斷：

我覺得個情景應該係，包貨嗰人將所有貨包晒落一個箱，包好先發現唔記得包埋福袋入面個吉嘅Ryan禮盒，就開多個箱pack番，即係我收到果個。

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由於早前多間私人集運公司在網上公告大陸海關要求對商品進行欄截，某些物資嚴禁收寄，如口罩、黑色T-shirt等，均會被拒收。因此，Yin估計因賣家包郵並採用官集寄貨，需清楚列明物品，導致另一個貨箱被抽起。

平時我用私集，可以改字眼，上次運口罩掛鏈都得。今次見特價再買，但佢包郵一定用官集。我估口罩鏈個「口罩」中左敏感字眼就拒收左，成箱抽起。結果，得Ryan吉禮盒果箱冇事到左。

Yin：客服咁答難聽過粗口，真係嬲死！

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由於已有豐富淘寶經驗，因此Yin認為向客服追件「穩陣又快手解決問題」，但沒想到對方回應令她極失望。

好無奈，佢不斷用［亲］去回應，話箱貨重兩斤應該有嘢。事實係淨係個箱加3塊卜卜膠都兩斤重，由頭到尾都覺得我講大話！

網民：國王的新衣，你買左長白山空氣

經過連番拉鋸後，Yin指對方已退款。而她仍想購買Ryan的精品，但會放棄購入口罩鏈，希望其他商品可成功到手。此文一出，不少網民笑言「買了個寂寞，親」、「真係 air supply」、「親，你淘的是2022年最新隱形寶寶」。

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責任編緝：張懿慧