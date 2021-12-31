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【農曆新年】葛民輝推出首個商場企劃　巨型黑金醒獅配Figure「型」新春

娛樂 13:49 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

在即將來到的農曆新年，時代廣場邀請到「潮流教父」葛民輝（葛爺）、「星級醒獅團」姜氏金龍醒獅團於明年1月7日至2月15日「獅威鼓響」新春企劃，透過葛民輝設計的新春藝術佈置以及姜氏金龍醒獅團展覽「型」接新一年。
 
主意多多的葛民輝自成立自家潮流品牌4A Like Black以來，透過與不同的品牌及單位合作，進一步推廣潮流文化的同時，亦展現出他的無限創意。

一拍即合勁有創意
 
葛民輝與姜氏金龍醒獅團合作的新春企劃亦創意爆棚：「是次與三姜可謂一拍即合，以偏重藝術和潮流的手法演繹醒獅這一傳統文化十分好玩，從構思、創作、生產，我都全程參與，過程中不但令我更認識和體驗到醒獅這項傳統藝術的文化及精粹，更發垷它的多樣性和可塑性，相當驚喜。」

今次更是他首個商場企劃，葛民輝直言：「在傳統的節日，能夠把一項傳統文化以潮流及藝術的角度重新包裝，並呈現給大眾欣賞，於我而言，是一件非常有趣而有意義的事情。我最期待的當然是兩個以我的figure打造而成的藝術裝置，特別是高達4.5米的『醒獅疊羅漢』，就像自己化身為小人國中的人物，相當震撼。」

整個企劃的設計不但時尚創新，更是充滿霸氣，時代廣場期望與大家共同迎接新一年的同時，亦能廣泛傳揚醒獅此傳統藝術，並宣揚「不失傳統，更勝傳統」的創作理念。

企劃包括：

  • 10米長的巨型醒獅隧道展出姜氏金龍醒獅傳統文化珍貴展覽
  • 披上飾有葛民輝所屬潮牌4A Like Black標誌的獅被的姜氏祖傳獅頭
  • 全新造型葛爺figure化身而成1.8米高的巨型醒獅鼓手
  • 葛爺figure化身而成高4.5米的「醒獅疊羅漢」藝術裝置

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撰文 : TOPick柴犬出動

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