【除夕倒數】旅發局跨年演唱會　MIRROR、AGA、許廷鏗等歌手倒數迎接2022年

▲ 旅發局今年舉行跨年倒數演唱會。（林宇翔攝）

香港旅遊發展局「跨年倒數演唱會」今晚（31日）10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。香港管弦樂團更會與6位歌手合作，當中包括MIRROR成員。

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演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

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步入2022年後，Mirror合體演出，隊長Lokman表示，希望2022年大家不需要再戴口罩，而Mirror都可以一起去旅行，疫情快退。

▲ 踏入2022年，Mirror合體演出。（林宇翔攝）

網上直播平台

旅發局YouTube頻道、旅發局Facebook專頁、旅發局官方網站

交通安排

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【跨年倒數】城巴新巴設「跨年倒數演唱會」散場專車20S及795R線 由西九站往啟德及將軍澳，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組