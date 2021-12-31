【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞

▲ 港鐵商場推出連年賞，送出總值400萬商場現金禮券。（MTR提供）

今個新年，港鐵公司旗下多個商場會推出「連年賞」活動，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。MTR Mobile登記用戶於2022年1月3日至31日期間，於以上商場及指定類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿$1,000或以上，即可換領港鐵商場電子優惠券。消費愈多獎賞愈多，每人可享高達$500回贈，與大家喜迎虎年。

▲ 年初一起一連7日大派過萬封電子利是，憑積分免費換領瑞意呈祥利是封。（MTR提供）

為慶祝新一年來臨，德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城將於初一至初七一連7日，於場內向MTR Mobile會員免費派發過萬封電子利是。而於2022年2月1日至28日新春期間，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場及指定類別參與商戶以電子貨幣單一消費滿$888或以上，更可獲8倍MTR分獎賞，盡享驚喜購物樂。

另外，於場內消費後只需登記成為MTR Mobile用戶，即可以1,000 MTR分換領瑞意呈祥利是封一套，特別以醒目顏色設計，並加入麒麟、龍、鳳凰、靈龜傳統4大瑞獸為主題，每套8隻，寄寓大家新一年時來運到，吉祥如意。

記者︰黃依情