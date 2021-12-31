【生命鬥士】Sheldon 患罕見病歷12次化療x31次電療 媽媽：一個4歲小朋友有多煎熬

▲ Sheldon經歷12次化療及31次電療，媽媽心痛表示: 「一個4歲小朋友有多煎熬。」

本港4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成，其抗病經歷自電視台報道後，引起社會各界關注，更有熱心市民捐款贊助其醫療費用。Sheldon媽媽表示，最近他們發現西班牙有新藥可治此症，縱然費用逾百萬元，負擔沉重，但Sheldon媽媽說：「只要有1%機會康復，也會試。」

Sheldon媽媽昨日再更新兒子情況，她表示，當上學看似是一件對於小朋友是理所當然的事，偏偏Sheldon在K1開學前一個月，突然確診了「神經母細胞瘤」第四期，被迫放棄學業。醫生說，如果三歲前發病，痊愈率會大大提高，可惜他已過了黃金期。

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源發位是腎上腺，發現時已擴散到腦膜到腳骨(即是骨、骨髓和軟組織也有)，所以需要接受以下治療：

基本化療 x 8

較重劑量化療 x 2

腎上腺腫瘤切除手術

電療 x 14

自體骨髓移植

免疫治療 x 5

好不容易經歷了剛剛一年的治療，本來癌細胞似乎一直受到控制，正打算幫他再次報讀學校時，可惜突然復發了，擴散至腦部、脊椎、頭骨和腳骨，需要立即做以下治療：

化療 x 2

腦部腫瘤切除手術 x 2 (因手術後發現其中一粒腫瘤未完全切除，需做另一次手術）

較高劑量電療 x 17

跟著便是到西班牙接受新藥治療，發現再次擴散到骨髓和脊椎，計劃需要接受以下治療：

骨、骨髓免疫治療 x 2

脊椎腫瘤切除手術

電療 x 14

中樞神經免疫治療 x 2

回港後預計接受以下鞏固治療：

MIBG放射性治療

(父/母)半雙合骨髓移植

免疫治療 x 5

說到這裏究竟有多少人能夠細心閱讀以上資料，連看文字也花頗長時間和心機，可想而之以上項治療，實際過程對一個只得三、四歲的小朋友有多漫長、辛苦和煎熬，倘若治療中途復發，身體狀況能夠承受下，便需要從頭再來，若果狀況不好，便要放棄治療⋯。

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Sheldon不是唯一的戰士，他還有一群同病相連的戰友，有些命運甚至比他更坎坷。雖然作為父母很辛勞，但更加佩服他們的戰鬥力和生命力。

踏入2022年，Sheldon媽媽祝福大家能成為最後武士(最後無事)!