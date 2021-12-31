【元旦食好啲】米芝蓮意大利餐廳CIAK中環及太古店　推出$300午市抵食節日套餐

▲ 中環CIAK - In The Kitchen及太古城的CIAK – All Day Italian，推出節日盛宴。（餐廳提供）

2022年即將來臨，元旦日當然要食返餐好！於中環及太古城都有分店的CIAK – In The Kitchen，元旦日就精選了一系列意大利時令節日限定菜式，為食客帶來洋溢窩心暖意的地道美饌。

於中環的CIAK – In The Kitchen內，客人可先享用配有烤朝鮮薊及檸檬初榨橄欖油汁的香煎八爪魚（$380）作開胃菜，揭開節日美膳序幕。八爪魚肉質爽脆有嚼頭，配上檸檬初榨橄欖油汁非常開胃。主菜則可選配雜香草、檸檬及炒菠菜的炭烤比目魚（$780）。

餐廳亦設有富傳統意大利風味的兩道菜節日午市套餐（每位 $388），由即日起至2022年1月4日供應，包括有洋薊湯配香脆意大利培根火腿、蛋黃芝士汁伴風乾煙肉手工幼麵等。甜品則可選意大利聖誕蛋糕配沙巴雍泡沫及熱巧克力。

▲ CIAK – All Day Italian（Taikoo）精心準備了一系列節日佳餚。（餐廳提供）

而位於太古城的CIAK – All Day Italian同樣有一系列節日佳餚，推薦菜式有龍蝦沙律配牛油果、番茄及熱情果醬（$218）、焗甘鯛魚魚柳配西蘭花苗、乾番茄及白甘筍蓉（$298），以及大閘蟹扁意粉配海鮮醬（$330）。

餐廳亦備有3道菜節日午餐（每位$298），客人可選意式燴八爪魚配薯仔及蒜蓉包作前菜、番茄芝士羅勒薄餅及黑朱古力蛋糕配雜草等菜式，由即日起至2022年1月2日期間供應。

CIAK – In The Kitchen（Central）

地址︰中環皇后大道中 15 號置地廣場中庭 3 樓 327-333 號舖

電話︰2522 8869



CIAK – All Day Italian（Taikoo）

地址︰太古太古城道 18 號太古城中心 2 樓 265 號舖

電話︰2116 5128

記者︰黃依情