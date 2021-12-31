【愛上我的衰神】羅蘭演惡嫲嫲背後超洋蔥　演繹嫲孫情大騷影后級演技

▲ 羅蘭於《愛上我的衰神》演刻薄嫲嫲。

TVB正在播出的奇幻愛情劇《愛上我的衰神》講述潘小渝（陳嘉慧飾）這位「衰神」與陳北河（胡鴻鈞飾）因一系列意外而相戀的故事。當中，羅蘭姐一改以往慈祥祖母形象，飾演陳北河的刻薄嫲嫲「四妹」。

雖然嫲嫲惡死又難頂，不過背後原來隱藏苦衷，昨日（12月30日）播出的《愛上我的衰神》講述「四妹」孤獨離世，劇迷也紛紛被打動。

▲ 羅蘭於劇裡飾演一名惡嫲嫲。（影片截圖）

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羅蘭演惡嫲嫲

羅蘭姓這位老戲骨入行逾80年，可說是TVB其中一位「御用嫲嫲」，過往於不少劇集演繹嫲孫情均打動觀眾，這位影后級人馬，無論慈祥老人抑或神經質婦人角色也難不到她。

於劇集《愛上我的衰神》裡，胡鴻鈞所演的陳北河跟嫲嫲林四妹（羅蘭飾）相依為命，表面上林四妹偏心爛賭的兒子陳川（李岡飾），對陳北河非常刻薄，而北河亦處處忍讓。

羅蘭飾演的嫲嫲對孫仔北河的種種惡行一直令網民看得咬牙切齒，但昨晚播出的《愛上我的衰神》終於真相大白，其實嫲嫲十分心疼北河，所有的「惡言相向」其實都是為孫仔設想。

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羅蘭姐盡騷演技

在超級月亮之夜，四妹叫北河買番薯回家，她還走上天台打算欣賞月色，可惜最終突然暈離世。兩嫲孫未能團圓。

由於劇情超催淚，加上羅蘭姐的慈祥樣演得入心入肺，網民看畢大表感動，並紛紛留言對年屆87歲的羅蘭姐表示佩服：「真係好好戲」、「雖然一把年紀，但演技真係好好，走路都有戲」、「羅蘭姐仲好精神」、「今晚勁催淚」、「我有日87歲可能行唔到或腦退化，佢仲可以背對白，太勁」、「惡婆、慈祥、悲慘，扮嗰樣似嗰樣」

網民更坦言想不到《衰神》如此感動：「起初以為係小品愛情劇，原來睇落令人幾滾動吓」、「羅蘭姐趕胡鴻鈞走的一幕，其實好感人」、「真係好好睇，有幾場睇到喊，間中又搞吓笑，會繼續追看」、「呢套劇有啲禪味」

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而今晚（12月31日）劇情講述小渝故意讓北河看到四妹的日記，令北河明白四妹對他冷言冷語的苦衷，似乎劇情繼續超催淚。

其實過去羅蘭姐演過多名嫲嫲角色，當中包括於《學警雄心》、《天涯俠醫》以及近日播畢的《拳王》，於《On Call 36小時》羅蘭姐飾演實習醫生Andy的嫲嫲「何帶娣」，其中一集講到羅蘭病情嚴重，幸最終見到孫仔Andy（謝卓言飾）成功宣誓做正式醫生，終於安心離世，祖慈孫孝，令人動容。

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榮登金像影后

另外，於2018年播映的劇集《跳躍生命線》內，羅蘭演嫲嫲「愛姐」患上中期肺癌，為了不想孫女擔心，拒絕做手術及化療，並向孫女隱暪病情。而陳瀅早前跟羅蘭一場哭訴戲，令不少觀眾灑淚。

演技精湛的羅蘭早於4歲時參演首部電影《好女十八嫁續集》入行，原本她打算「以演供學」，但中學畢業後她決定當全職演員。

羅蘭於1971年加入TVB，此後演出多齣經典，包括：《狂潮》、《家變》、《網中人》、《親情》等，羅蘭在劇集都是飾演一些母親的角色，以及武俠劇中一些神怪婦人的人物。

▲ 羅蘭姐憑《爆烈刑警》成為影后。（網上圖片）

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其後她亦重投影壇，當中1993年在電影《七月十四》飾演「龍婆」一角，其出色表現令她獲得兩屆香港電影金像獎最佳女配角提名，並成港片經典角色。

及至1999年，當時65歲的羅蘭憑演出《爆裂刑警》一片，成功取得2000年香港電影金像獎最佳女主角，為迄今為止最年長的金像影后。