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【變種病毒】衞生署指Omicrion傳播力高　逾6成人確診時沒有徵狀

社會 15:54 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

衞生署指Omicrion傳播力高，逾6成人確診時沒有徵狀。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）下午在添馬添美道二號政府總部演講廳就疫情最新情況舉行簡報會。運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

林文健指出，正調查又一城望月樓的感染群組，Omicrion以史無前例速度於全球擴散，具有高度傳染性及傳播力，比delta高4至8倍，同時亦可以令曾感染後康復的人士再度受感染。他又表示本港疫苗覆蓋率缺口非常大，仍有近3成人未接種疫苗，香港可能處於爆發第5波疫情的臨界點，強調市民需要盡快接種疫苗。

他呼籲市民避免不必要的外遊。

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記者：蘇文軒

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