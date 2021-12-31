【檢疫安排】政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排　抵港後須酒店檢疫7天

▲ 政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排，抵港後須酒店檢疫7天。（資料圖片）

政府在今日（31日）公布，因應全球及本地疫情的最新發展，已收緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天的駐港貨機機組人員，由2022年1月1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第7天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。有關措施有助進一步保障公共衞生。

政府指香港航空服務對市民日常生活、社會運作及經濟非常重要。作為應急方案，政府會批准和支援更多的貨運包機運作，亦已敦促本地航空公司加強對閉環式運作的管理，並落實緩減運力影響的一切可行措施，盡量減低對香港帶來的衝擊。

▲ 政府強調會持續檢討機組人員的檢疫安排，以應對疫情的挑戰。（資料圖片）

有關航空公司已按政府要求，對涉及駐港機組人員確診個案進行全面及深入的調查，並盡快提交詳細報告。對個別機組人員的違規行為，政府表示遺憾，並責成有關航空公司嚴肅跟進。政府亦要求航空公司必須採取有效的措施，確保其機組人員嚴格遵守防疫安排下的相關規定，防止違規行為再次發生。我們必須指出，貨機機組人員須接受醫學監察，違反醫學監察通知書條件可能涉及違反《預防及控制疾病規例》。政府會嚴肅審視個案，若發現有違法行為，政府必會依法追究。



政府強調會持續檢討機組人員的檢疫安排，以應對疫情的挑戰，並盡力維持往來香港的必要航空貨運服務。

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記者：伍瑋瑋