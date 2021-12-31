  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢疫酒店】政府公布第七輪指定檢疫酒店名單　44間酒店共提供約1.25萬間房間【附名單】

社會 15:13 2021/12/31

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

香港W酒店是7間新指定檢疫酒店之一。(資料圖片)

政府今日（31日）公布第七輪指定檢疫酒店的名單。新一輪指定檢疫酒店計劃由2022年3月1日至7月31日推行，44間酒店共提供約12,500間房間。政府可在有需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。

政府於11月30日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第七輪指定檢疫酒店，共收到60個申請。經評估後揀選44間作為第七輪指定檢疫酒店，共提供約12,500間不同種類和價格的房間，供內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。名單中有37間屬第六輪指定檢疫酒店。

在7間新指定檢疫酒店中，其中4間於3月1日前開始營運以紓緩現時市場對酒店房間的需求，香港W酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於2022年1月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於2月開始營運。

當局指，為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃加長2個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾假期及暑假，我們將在新一輪計劃額外提供約1,000間房間以應付市場可能出現的額外需求。

第七輪指定檢疫酒店名單(有效期由2022年3月1日至7月31日)

中西區

  • 1. 華大盛品酒店
  • 2. CM+壹棠酒店及服務式公寓
  • 3. 香港萬怡酒店
  • 4. 華麗都會酒店
  • 5. 香港JEN酒店
  • 6. 蘭桂坊酒店@九如坊
  • 7. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences
  • 8. 奧華·時尚精品酒店·中環
  • 9. 華美達海景酒店
  • 10. 香港置地文華東方酒店

東區

  • 1. 富薈炮台山酒店
  • 2. 華美達盛景酒店

離島區

  • 1. 香港東涌福朋喜來登酒店
  • 2. 諾富特東薈城酒店 *
  • 3. 富豪機場酒店

九龍城區

  • 1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路
  • 2. 香港嘉里酒店
  • 3. 香港九龍維景酒店
  • 4. 富豪東方酒店

葵青區

  • 1. 香港荃灣帝盛酒店

西貢區

  • 1. 香港九龍東皇冠假日酒店 *

南區

  • 1. 南灣如心酒店
  • 2. 奧華 ·時尚精品酒店．南岸

荃灣區

  • 1. 荃灣西如心酒店 (低座)
  • 2. 香港遠東絲麗酒店

灣仔區

  • 1. 華麗銅鑼灣酒店
  • 2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店
  • 3. 香港灣仔帝盛酒店
  • 4. 頤庭酒店銅鑼灣
  • 5. 銅鑼灣皇悅酒店
  • 6. 銅鑼灣皇悅卓越酒店
  • 7. 香港港島英迪格酒店
  • 8. 香港逸蘭銅鑼灣酒店
  • 9. 銅鑼灣如心酒店 *

黃大仙區

  • 1. 香港九龍貝爾特酒店

油尖旺區

  • 1. 紅茶館酒店油麻地永星里
  • 2. 香港旺角帝盛酒店
  • 3. 香港金域假日酒店
  • 4. 旭逸酒店‧旺角 *
  • 5. 富薈旺角酒店 *
  • 6. 華美達華麗酒店
  • 7. 香港海景絲麗酒店
  • 8. 香港朗廷酒店 *
  • 9. 香港W酒店 *

*新增的指定檢疫酒店

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播　政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　
今日 15:39
【新冠肺炎】本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播　政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　
【新冠肺炎】許樹昌肯定望月樓現本地傳播情況憂慮　本地清零已斷纜
今日 12:16
【新冠肺炎】許樹昌肯定望月樓現本地傳播情況憂慮　本地清零已斷纜
【檢疫安排】政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排　抵港後須酒店檢疫7天
今日 14:54
【檢疫安排】政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排　抵港後須酒店檢疫7天

你可能感興趣

【新冠肺炎】本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播　政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　
今日 15:39
【新冠肺炎】本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播　政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　
【新冠肺炎】許樹昌肯定望月樓現本地傳播情況憂慮　本地清零已斷纜
今日 12:16
【新冠肺炎】許樹昌肯定望月樓現本地傳播情況憂慮　本地清零已斷纜
【檢疫安排】政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排　抵港後須酒店檢疫7天
今日 14:54
【檢疫安排】政府元旦起收緊貨機機組人員檢疫安排　抵港後須酒店檢疫7天
中西區 南灣 南區 黃大仙 紅磡 旺角 荃灣 灣仔 離島 酒店

最高瀏覽

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
10:08 2021/12/30
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【出軌掙扎】港男婚前獲前度邀約共度春宵　掙扎4日公開選擇︰好難抵擋誘惑
17:31 2021/12/30
【出軌掙扎】港男婚前獲前度邀約共度春宵　掙扎4日公開選擇︰好難抵擋誘惑