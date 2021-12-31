【檢疫酒店】第七輪指定檢疫酒店名單　新增香港W酒店及香港九龍東皇冠假日酒店【附名單】

▲ 香港W酒店是7間新指定檢疫酒店之一。(資料圖片)

政府今日（31日）公布第七輪指定檢疫酒店的名單。新一輪指定檢疫酒店計劃由2022年3月1日至7月31日推行，44間酒店共提供約12,500間房間。政府可在有需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。



政府於11月30日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第七輪指定檢疫酒店，共收到60個申請。經評估後揀選44間作為第七輪指定檢疫酒店，共提供約12,500間不同種類和價格的房間，供內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。名單中有37間屬第六輪指定檢疫酒店。

在7間新指定檢疫酒店中，其中4間於3月1日前開始營運以紓緩現時市場對酒店房間的需求，香港W酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於2022年1月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於2月開始營運。

當局指，為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃加長2個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾假期及暑假，我們將在新一輪計劃額外提供約1,000間房間以應付市場可能出現的額外需求。

第七輪指定檢疫酒店名單(有效期由2022年3月1日至7月31日) 中西區 1. 華大盛品酒店

2. CM+壹棠酒店及服務式公寓

3. 香港萬怡酒店

4. 華麗都會酒店

5. 香港JEN酒店

6. 蘭桂坊酒店@九如坊

7. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences

8. 奧華·時尚精品酒店·中環

9. 華美達海景酒店

10. 香港置地文華東方酒店 東區 1. 富薈炮台山酒店

2. 華美達盛景酒店 離島區 1. 香港東涌福朋喜來登酒店

2. 諾富特東薈城酒店 *

3. 富豪機場酒店 九龍城區 1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路

2. 香港嘉里酒店

3. 香港九龍維景酒店

4. 富豪東方酒店 葵青區 1. 香港荃灣帝盛酒店 西貢區 1. 香港九龍東皇冠假日酒店 * 南區 1. 南灣如心酒店

2. 奧華 ·時尚精品酒店．南岸 荃灣區 1. 荃灣西如心酒店 (低座)

2. 香港遠東絲麗酒店 灣仔區 1. 華麗銅鑼灣酒店

2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店

3. 香港灣仔帝盛酒店

4. 頤庭酒店銅鑼灣

5. 銅鑼灣皇悅酒店

6. 銅鑼灣皇悅卓越酒店

7. 香港港島英迪格酒店

8. 香港逸蘭銅鑼灣酒店

9. 銅鑼灣如心酒店 * 黃大仙區 1. 香港九龍貝爾特酒店 油尖旺區 1. 紅茶館酒店油麻地永星里

2. 香港旺角帝盛酒店

3. 香港金域假日酒店

4. 旭逸酒店‧旺角 *

5. 富薈旺角酒店 *

6. 華美達華麗酒店

7. 香港海景絲麗酒店

8. 香港朗廷酒店 *

9. 香港W酒店 * *新增的指定檢疫酒店

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記者：蘇文軒