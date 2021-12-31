【檢疫酒店】第七輪指定檢疫酒店名單 新增香港W酒店及香港九龍東皇冠假日酒店【附名單】
政府今日（31日）公布第七輪指定檢疫酒店的名單。新一輪指定檢疫酒店計劃由2022年3月1日至7月31日推行，44間酒店共提供約12,500間房間。政府可在有需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。
政府於11月30日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第七輪指定檢疫酒店，共收到60個申請。經評估後揀選44間作為第七輪指定檢疫酒店，共提供約12,500間不同種類和價格的房間，供內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。名單中有37間屬第六輪指定檢疫酒店。
在7間新指定檢疫酒店中，其中4間於3月1日前開始營運以紓緩現時市場對酒店房間的需求，香港W酒店和香港九龍東皇冠假日酒店將於2022年1月開始營運，而銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店會於2月開始營運。
當局指，為方便旅客提早安排暑假期間回港的行程，第七輪檢疫酒店計劃較第六輪計劃加長2個月。此外，因應旅客在第六輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第七輪計劃涵蓋長公眾假期及暑假，我們將在新一輪計劃額外提供約1,000間房間以應付市場可能出現的額外需求。
第七輪指定檢疫酒店名單(有效期由2022年3月1日至7月31日)
中西區
- 1. 華大盛品酒店
- 2. CM+壹棠酒店及服務式公寓
- 3. 香港萬怡酒店
- 4. 華麗都會酒店
- 5. 香港JEN酒店
- 6. 蘭桂坊酒店@九如坊
- 7. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences
- 8. 奧華·時尚精品酒店·中環
- 9. 華美達海景酒店
- 10. 香港置地文華東方酒店
東區
- 1. 富薈炮台山酒店
- 2. 華美達盛景酒店
離島區
- 1. 香港東涌福朋喜來登酒店
- 2. 諾富特東薈城酒店 *
- 3. 富豪機場酒店
九龍城區
- 1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路
- 2. 香港嘉里酒店
- 3. 香港九龍維景酒店
- 4. 富豪東方酒店
葵青區
- 1. 香港荃灣帝盛酒店
西貢區
- 1. 香港九龍東皇冠假日酒店 *
南區
- 1. 南灣如心酒店
- 2. 奧華 ·時尚精品酒店．南岸
荃灣區
- 1. 荃灣西如心酒店 (低座)
- 2. 香港遠東絲麗酒店
灣仔區
- 1. 華麗銅鑼灣酒店
- 2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店
- 3. 香港灣仔帝盛酒店
- 4. 頤庭酒店銅鑼灣
- 5. 銅鑼灣皇悅酒店
- 6. 銅鑼灣皇悅卓越酒店
- 7. 香港港島英迪格酒店
- 8. 香港逸蘭銅鑼灣酒店
- 9. 銅鑼灣如心酒店 *
黃大仙區
- 1. 香港九龍貝爾特酒店
油尖旺區
- 1. 紅茶館酒店油麻地永星里
- 2. 香港旺角帝盛酒店
- 3. 香港金域假日酒店
- 4. 旭逸酒店‧旺角 *
- 5. 富薈旺角酒店 *
- 6. 華美達華麗酒店
- 7. 香港海景絲麗酒店
- 8. 香港朗廷酒店 *
- 9. 香港W酒店 *
*新增的指定檢疫酒店
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記者：蘇文軒