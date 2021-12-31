【皇家特工：間諜密令】解開英國間諜組織成立之謎　「佛地魔」大戰俄國魔僧武打出色

▲ 《皇家特工：間諜密令》

導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）於2015年推出的《皇家特工：間諜密令》（Kingsman：The Secret Service）在特工類型片內注入年青氣息，以及港片動作武打元素，令人耳目一新，大受歡迎，之後在2017年添食推出續集《皇家特工：金圈子》（Kingsman: The Golden Circle）。

至於現正上映的最新一集《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）是整個系列第3齣推出的電影，不過在劇情時間線在首兩集之前，因為今集故事背景回到從前設在第一次世界大戰時，所以就算沒有看過前兩集的觀眾，直接看此集也不會「睇唔明」。

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今集可說是前傳，由「佛地魔」賴夫費恩斯 （Ralph Fiennes）飾演的貴族Orlando Oxford，正就是情報機構「皇家特工」的創辦人。

因為這集故事以第一次世界大戰為背景，編導把影片虛構人物與真實的歷史人物及重大事件結合，就如金庸武俠小說如《鹿鼎記》般，把真實與虛構交接，片中不少傳奇角色和事件均是真有其人真有其事，例如沙皇尼古拉二世、英王佐治五世、「妖僧」拉斯普丁、女間諜瑪塔等。

賴夫費恩斯飾演的牛津公爵表面不問世事，其實背後以獨立間諜組織維護和平。

▲ 《皇家特工》系列必有的裁縫店於「前傳」繼續出現。

4大必睇位

1. 世界大戰重現眼前

為呈現第一次世界大戰這個歷史，劇組對搵場景及搭景方面萬二分著緊。

其中第一次世界大戰的導火線—薩拉熱窩行刺事件是電影重要一幕，劇組為此更特意走訪帝國皇儲斐迪南大公夫婦被行刺地點附近考察。此外，為了拍攝出槍林彈雨的震撼，劇組不惜工本搭建了一個近一千呎長的戰壕場景，十分落本。

▲ 影片以一戰為背景。

2.歷史人物穿插

電影出現多位著名歷史人物，與虛構的「皇家特工」交手，史實與創作堆疊，除末代沙皇尼古拉二世、英王佐治五世、德國女間諜瑪塔哈里外，更有俄羅斯史上最惡名遠播的「魔僧」拉斯普丁。

▲ 歷史上俄羅斯著名「魔僧」拉斯普丁是片中大反派。

3.動作場面出色

前兩集《皇家特工》的武打設計場面都十分出色，今集動作場面仍然花心思。這集有槍有劍，有埋身肉搏同格鬥技，為了呈現真實感，少了CG及演員大多都親身上陣，包括現年59歲的賴夫費恩斯一樣大騷身手。

值得一提的是里斯伊凡斯飾演的「魔僧」，其武打招式融合哥薩克舞蹈、柔道、巴西柔術和空手道的怪異武術，劇組更足足花了幾個月時間編排。

▲ 今集動作武打場面依然出色。

4.父子情吸引

其實故事雖然是講一戰時，英國特工如何維繫和平，但實際影片是描寫父子情。小鮮肉夏里斯迪堅遜（Harris Dickinson）於電影演Orlando的兒子Conrad Oxford。

Conrad Oxford一直不知父親Orlando是特工，以為父親面對動盪時代仍只安於逸樂心。同時，熱血的Conrad想參軍上前線為世界和平出力，可是Orlando擔心兒子安危，一直阻止，產生父子矛盾。

▲ 賴夫費恩斯與夏里斯迪堅遜合演父子。