【望月樓群組】34歲男食客確診　曾到屯門「牛角」餐廳、曾到葵芳看電影「蜘蛛俠」

▲ 34歲男食客確診，曾到屯門牛角餐廳及葵芳看電影「蜘蛛俠」。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）下午在添馬添美道二號政府總部演講廳就疫情最新情況舉行簡報會。運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

張竹君指19宗個案，10男9女，介乎13至76歲，全屬懷疑Omicron變種病毒個案及已接種新冠疫苗；當中有17宗屬輸入個案。另有16宗初步陽性個案。

其中12654個案的望月樓食客，34歲建築工人，居屯門藍地屯子圍村屋，已接種2針疫苗，曾於12月27日下午約2時半至4時，與3名家人到望月樓用膳，與染疫空少的飯桌有10米距離，飯後曾到會展及Vcity牛角，以及到葵芳百老匯看蜘蛛俠。

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記者：蘇文軒