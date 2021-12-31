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【Omicron症狀】Omicron傳播力比Delta高4至8倍　一文睇清Omicron感染症狀

健康 16:18 2021/12/31

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Omicron傳播力比 delta高4至8倍，一圖睇清Omicron感染症狀。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，衞生署署長林文健指出，正調查又一城望月樓感染群組，Omicron以史無前例速度於全球擴散，具有高度傳染性及傳播力，比Delta高4至8倍，同時亦可以令曾感染後康復的人士再度受感染。到底感染Omicron會出現甚麼病徵？

第一個發現Omicron變種的南非醫生、南非醫學會主席Angelique Coetzee接受《The Telegraph》訪問時提到感染Omicron變種新冠病毒的症狀。她表示與過去治療的新冠患者不同，這些感染Omicron的患者整體症狀較輕微，而且嗅覺、味覺正常。

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她表示有約24名病人感染Omicron並有症狀，大部分為健康男性，其中約半數人沒接種疫苗；較為特別的是一名6歲女童患者，其體溫很高、脈搏非常快，但2日後跟進時情况已好轉不少。

林文健又表示本港疫苗覆蓋率缺口非常大，仍有近3成人未接種疫苗，香港可能處於爆發第5波疫情的臨界點，強調市民需要盡快接種疫苗，並呼籲市民避免不必要的外遊。

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世衞已將Omicron新變種病毒列為「值得關注的變種」，擔心其傳播力可能更強，但要待更詳細資料，才可確定其危險性。目前來自南非的資料顯示，Omicron迅速成為當地的主要新冠病毒，遠較之前的Delta和Beta變種迅速，令人憂慮其傳播力強，而且Omicron出現多種變異，未知現有的疫苖對其是否有效。

責任編輯：楊宛茜

健康問題 疫情 治療 疫苗

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