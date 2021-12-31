【靚太安樂窩】太太感激丈夫節儉慳錢成功上車 裝修400呎居屋變日式塌塌米窩居

▲ 張生張太以300萬購入403呎火炭全新居屋，並以$21萬裝修成為日式簡約風窩居。

不能出外旅遊，又懷念日本感覺？不如把安樂窩打造成簡約的日式風格，就像這對喜愛日本風格的夫婦，他們花了300萬購入火炭全新居屋403呎的單位，把安樂窩設計成日本簡約風，在家中都可以感受溫暖的日本風情。

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張生張太以前以租屋形式居住，為了有穩定的環境，夫妻二人於7月買下火炭全新居屋，連同一位孩子及一隻小貓居住。張太表示，幸得先生有節儉的美德，才可以順利購入單位。最終花兩個多月時間，用21萬把單位裝修成日本自然風風格。

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張太指，原先單位是一房一廳，為了有足夠的休憩空間，他們利用客廳的位置，以強化玻璃門，及兩級樓梯間隔成多功能房間，著重細節的兩位，要求房間中的地台位可以升起，希望在日間有休憩空間。招呼朋友時，還可以利用房間玩桌上遊戲及打麻雀，到晚上會舖上日式塌塌米睡覺。

為了可以增加儲物空間，兩級樓梯設計成「一格格」的空間，成為先生放書籍的地方。

由於設計比較新穎，張太指在裝修時都比較困難，例如要考慮安全及力學問題，並要確保樓梯有足夠的承重力。張生張太喜歡舒服自然的顏色及感覺，因此單位以木色為主色，地板亦是和風風格。

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廚房則設計成不一樣的風格，以藍白色為主調，張太指廚房牆紙及地墊都由淘寶購入，花紋地板配上藍白色廚房，變成了北歐風感覺，格外特別。

而廁所廁配上日式浸缸，大大增加日式感，還有購至淘寶的「發光鏡」，亮眼之餘還令增添了一份現代感。張太表示單位特別的地方還有：條子暗門以及「C字櫃」的條子，單位設計都是夫妻二人構思而成。

可以以相對便宜的價錢完成裝修，張太表示「因為我們沒有處理太多油漆問題，只是補油牆身，就這樣都可以節省了3至4萬，其實清水樓都沒有什麼大問題。」

裝修時間：2.5個月，裝修費用：$21萬，當中包括泥水工程、裝修連訂造傢俬及淘寶用品等。

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記者：蕭雅文