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【望月樓群組】 望月樓換氣情況不平均　涉及200多位食客已追蹤80多位

社會 16:24 2021/12/31

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衞生署已檢視又一城望月樓的通風系統。（陳國峰攝 ）

本港或現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生舉行跨部門記者會，交代最新疫情發展。

食物及衞生局局長陳肇始指出，Omicron全球肆虐，近日連續有4位國泰航空公司的機組人員確診，其中一人曾到望月樓，首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，反映有輸入個案已進行社區，發展令人非常憂慮，市民需要接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所。未來兩星期是抵禦Omicron重要時刻，鄭重要求全港市民抵禦第五波疫情，作出4點呼籲，包括市民要密切注意強制檢測的公告及地點。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增19宗確診個案，全部懷疑Omicron變種個案，至於初步陽性16宗。其中2宗個案都曾到又一城望月樓，包括一名76歲病人是早前確診機組人員的家人，另一位34歲男病人是地盤工作的搭棚工人，行蹤涉及屯門、荃灣多處。

張竹君指出，已抽出望月樓的環境樣本，發現食肆的換氣情況不平均，估計涉及71張桌，涉及200多位食客，已追蹤80多位。

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋

 

 

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