【社區治療】醫管局最快周日重啟亞博社區治療設施　前線醫護加強注意病人外遊紀錄

▲ 醫管局最快周日重啟亞洲國際博覽館社區治療設施 。（ 林宇翔攝）

本港或現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生舉行跨部門記者會，交代最新疫情發展。

食物及衞生局局長陳肇始指出，Omicron全球肆虐，近日連續有4位國泰航空公司的機組人員確診，其中一人曾到望月樓，首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，反映有輸入個案已進行社區，發展令人非常憂慮，市民需要接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所。未來兩星期是抵禦Omicron重要時刻，鄭重要求全港市民抵禦第五波疫情，作出4點呼籲，包括市民要密切注意強制檢測的公告及地點。

醫管局行政總裁高拔陞表示，最快下月2日重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施，首階段會設置大約500張病床，以接收病情相對穩定、或沒有病徵的確診者。他表示，變異病毒株Omicron的爆發速度可以非常急速、幅度可以非常大，所以醫管局要做好相關準備。他提到，已提醒醫護人員要加強留意病人有否外遊紀錄、特別的職業背景、曾否接觸過確診者、是否需要做強制檢測等。

高拔陞表示，暫時有180多名確診者在北大嶼山醫院香港感染控制中心及瑪嘉烈醫院接受治療，就著可能會出現社區個案、或個案會急速增加，所以決定重新啟動亞博館的社區治療設施。

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋