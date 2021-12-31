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【強制檢測】政府列出高度傳染性處所名單　曾到訪市民須盡快接受檢測【附名單】

社會 16:47 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

政府列出高度傳染性處所名單，曾到訪市民須盡快接受檢測。

本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，有輸入個案已進行社區，政府指發展令人非常憂慮，同時預告在農曆新年前會擴大疫苗氣泡，市民需要接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所。政府強調未來兩星期是抵禦Omicron重要時刻，鄭重要求全港市民抵禦第五波疫情，作出4點呼籲，包括市民要密切注意強制檢測的公告及地點，以下11個高危處，要求曾到過有關地點市民需要立即接受強制檢測。詳情即看:【下一頁】

高危處所地點（確診者曾到訪日子）

  • 中環蘇豪 Pici   (12月27日)
  • 上環 Soho House (12月27日)
  • 中環華懋荷里活中心 The Iron Fairies & Co  (12月27日)
  • 九龍塘又一城望月樓 (12月27日)
  • 九龍塘又一城 Apple Store (12月27日)
  • 石硤尾邨第二期服務設施大樓大快活 (12月28日)
  • 屯門V City商場牛角日本燒肉專門店 (12月27日)
  • 屯門明藝街安全樓拾號公社(12月29日)
  • 葵芳新都會廣場百老匯戲院(12月28日)
  • 屯門巿中心開往佐敦(西九龍站)的60X巴士 (12月27日 中午)
  • 灣仔(會展)開往屯門(山景邨) 的961巴士(12月27日 下午)

【望月樓群組】34歲男食客確診　曾到屯門「牛角」餐廳、曾到葵芳看電影「蜘蛛俠」，詳情即看：【下一頁】

政府呼籲市民注意強制檢測公告。（曾耀輝攝）

【Omicron症狀】Omicron傳播力比Delta高4至8倍　一文睇清Omicron感染症狀，詳情即看：【下一頁】

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【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

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記者：伍瑋瑋

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