【強制檢測】政府列出高度傳染性處所名單　曾到訪市民須盡快接受檢測【附名單】

▲ 政府列出高度傳染性處所名單，曾到訪市民須盡快接受檢測。

本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，有輸入個案已進行社區，政府指發展令人非常憂慮，同時預告在農曆新年前會擴大疫苗氣泡，市民需要接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所。政府強調未來兩星期是抵禦Omicron重要時刻，鄭重要求全港市民抵禦第五波疫情，作出4點呼籲，包括市民要密切注意強制檢測的公告及地點，以下11個高危處，要求曾到過有關地點市民需要立即接受強制檢測。詳情即看:【下一頁】

高危處所地點（確診者曾到訪日子）

中環蘇豪 Pici (12月27日)

上環 Soho House (12月27日)

中環華懋荷里活中心 The Iron Fairies & Co (12月27日)

九龍塘又一城望月樓 (12月27日)

九龍塘又一城 Apple Store (12月27日)

石硤尾邨第二期服務設施大樓大快活 (12月28日)

屯門V City商場牛角日本燒肉專門店 (12月27日)

屯門明藝街安全樓拾號公社(12月29日)

葵芳新都會廣場百老匯戲院(12月28日)

屯門巿中心開往佐敦(西九龍站)的60X巴士 (12月27日 中午)

灣仔(會展)開往屯門(山景邨) 的961巴士(12月27日 下午)

【望月樓群組】34歲男食客確診 曾到屯門「牛角」餐廳、曾到葵芳看電影「蜘蛛俠」，詳情即看：【下一頁】

▲ 政府呼籲市民注意強制檢測公告。（曾耀輝攝）

【Omicron症狀】Omicron傳播力比Delta高4至8倍 一文睇清Omicron感染症狀，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士 醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：伍瑋瑋