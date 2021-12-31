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【新冠肺炎】國泰機組人員檢疫接連違規　林鄭月娥勒令國泰檢討

社會 16:54 2021/12/31

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連接有4名國泰機組人員確診，其中一人光顧九龍塘又一城望月樓造成本地傳播，食物及衞生局局長陳肇始表示，行政長官林鄭月娥已今早(31日)召見國泰主席及行政總裁，表達特區政府對國泰駐港機組人員違反家居隔離要求強烈不滿，不能接受有關違規事件，勒令國泰檢討。

政府強調，貨機機組人員須接受醫學監察，違反醫學監察通知書條件可能涉及違反防疫規例，政府會嚴肅審視個案，若發現有違法行為，必會依法追究。

另外，對於國泰即時暫停所有長途貨運航班7日，運輸及房屋局常任秘書長陳美寶說，國泰因應檢疫安排要重新編配貨機時間，並徵召更多機組人員參加閉環式管理，因此會在未來幾日暫停部分貨運航空班次，已敦促國泰採取一切可行措施以不遲於1月7日恢復貨運航班，以滿足本地對航空貨運需求。

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記者：蘇文軒
 

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