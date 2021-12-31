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【期間限定】$29起嘆麥當勞全日早餐　2款熱香餅醬登場+$10九件麥樂雞回歸【附優惠詳情】

休閒消費 16:59 2021/12/31

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麥當勞元旦全日早餐回歸!(圖片由品牌提供)

麥當勞除於元旦推出一年一度全日早餐外，更強勢推出一系列超值優惠，大家於1月1日就可以豐富早餐開展新一年！

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1月1日全日早餐供應

精選早晨套餐及珍寶套餐超值早晨套餐將於元旦當日凌晨12時至晚上11時59分期間以全日滋味價發售。大家可以港幣$29品嘗精選早晨套餐，或以港幣$32享受珍寶套餐。

另外，更有兩種全新熱香餅醬選擇，包括「奶Jam」(甜奶x士多啤梨醬)和「奶朱」(甜奶x香濃朱古力醬)口味。顧客亦可選經典熱香餅糖漿配牛油或奶醬口味——Skippy花生醬配甜奶。

淮山具減肥抗衰老功效　中醫教整簡易淮山炒雞丁

一連7日麥當勞App優惠

麥當勞App將推出「著數人氣王」優惠，包括：$10九件麥樂雞、$20四重芝士洋蔥牛堡配中汽水等。另外，由1月1日起至2月16日，凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMefrom HSBC消費滿$35，即享全單9折優惠。

日期 優惠
1月3日 $10九件麥樂雞
1月4日 $20四重芝士洋蔥牛堡配中汽水
1月5日 $20四件脆香雞翼配中汽水
1月6日 $10兩個火腿扒芝士飽
1月7日 買超值套餐加$1配麥炸雞1件（原味或蜜糖BBQ味）
1月8日 $10朱古力或士多啤梨蛋糕麥旋風
1月9日 $10蘋果批及意式田園蔬菜批各一個

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買早晨套餐即送個人護理產品

1月17日起，凡購買「珍寶套餐(連飲品) 」、「精選早晨套餐(連飲品)」或「熱香餅精選套餐(連飲品) 」，即送個人護理產品。

日期 產品
1月17日至1月28日

王子玫瑰皂KHO深層滋潤沐浴露一支

(75毫升)
2月7日至2月18日

威露士殺菌沐浴露(薰衣草味)一支

(60毫升)
2月21日至3月4日

王子玫瑰皂KHO粉嫩滋潤沐浴露一支

(75毫升)
3月7日至3月18日

威露士殺菌沐浴露(茶樹味)一支

(60毫升)

供應日期:1月17日至28日及2月7日至3月18日期間（逢星期一至五）

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周三早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/38pYEYI

責任編緝：張懿慧

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