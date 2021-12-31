【東張西望】東張女神林希靈離開大台　結束9年賓主關係：多謝栽培

現年32歲的《東張西望》主持林希靈在2021年的最後一天，於社交平台上載,一張於TVB電視城門外與「吉祥物」TVBuddy的合照，林希靈並寫道離開TVB，結束9年的賓主關係！

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希靈：多謝東張各位兄弟姊妹

在多倫多大學畢業後回港、2012年加入TVB的希靈宣佈離開TVB，她於社交平台發表感謝文，表示惑謝公司一路以來的栽培、機會，寫道：「加拿大返黎之後，好幸運有機會加入呢個大家庭。多謝兒童組各位兄弟姊妹，係你地教識我點樣做主持，多謝你地好有耐性帶住我，指導同鼓勵我。」

林希靈又特別感謝東張團隊：「多謝東張監製嘉玲姐、祥哥同立爺，多謝你地令我有機會加入東張呢個充滿愛嘅大家庭。 多謝東張各位兄弟姊妹，我地就好似家人一樣每日並肩作戰，一齊出盡全力去做訪問，衝擊嘅日子，我一定會好好記住係心入面，呢段日子一定會係我人生入面其中一段最深刻嘅回憶。最唔捨得就係你地啦！」

▲ 林希靈宣佈離開TVB。（取自instagram）

努力經營食品品牌

希靈與在ViuTV當藝人的男友陳安立（Brian）齊齊創業開店，她也在帖文中作宣傳：「黎緊我會努力做好自己嘅食品品牌「口張開」。我地已經開始賣年糕啦，全人手製造絕無添加，大家支持下啦」她也表示歡迎不同的工作：「 我而家得閒啦，隨時ready開工，各位有幕前工作歡迎搵我啊」

她早前接受TOPick專訪時稱為飲食生意投資了六位數字，又說：「如果我能令家人吃到好的食物，令街外朋友也吃到我們家的味道，也是一件很有意思的事情。所以，我便決定製作一些無添加、無防腐劑兼全人手製作的節慶食品，這也是我婆婆的味道。」

▲ 林希靈跟陳安主情侶檔開網店。（取自instagram）

從兒童節目主持到正義女神

希靈自2012年開始加入TVB，期間曾跟黃愷怡、黃碧蓮和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》。直到2019年，《東張西望》變成每天播放之時亦為希靈加入《東張》團隊之時。

早前因為在TVB節目《東張西望》中負責採訪聾啞人士美華的單位被女保安娟姐侵佔一事，希靈向娟姐發火：「咁佢瞓邊？你咁樣好冇人性喎。」、「佢喺度住咗好多年。」、「你又話好好人、好錫佢，咁依家即係點呀？」，表現被網民大讚，封她為正義女神。

對於被封為「正義女神」，她接受TOPick專訪時曾感慨道：「其實《東張》很多人都說我很膽小，以前是不夠膽拍門，做了《東張》後覺得整個人也有成長。遇到不公義的事，便去提出，不需要害怕，不要怕別人會有甚麼回應，你就是要告訴對方知他錯了。」

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