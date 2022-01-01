【麥當勞加價】麥當勞1月3日起調整價格　主要產品上調$1【附App優惠】

麥當勞宣布，受到疫情影響、全球貨運及食材成本大幅上漲，決定於1月3日起主要產品加價1元，平均加幅約2%。同時麥當勞App推出連續7日「著數人氣王」優惠，包括「$10九件麥樂雞」等。

麥當勞指，面對貨運成本飆升及食材通脹雙重壓力下，決定於2022年1月3日凌晨4時起，上調全線主餐廳及McCafé 的主要產品價格1元，包括單點及套餐，平均加幅約2%。

另外，由1月1日起至2月16日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用 PayMe from HSBC 消費滿35元，即享全單9折優惠；由1月3日至9日，麥當勞App 推出連續7日「著數人氣王」優惠，日日不同，以「$10 九件麥樂雞」打響頭炮陪你食住慳。

1 月 3 日：10元九件麥樂雞

1 月 4 日：20元四重芝士洋蔥牛堡配中汽水

1 月 5 日：20元四件脆香雞翼配中汽水

1 月 6 日：10元兩個火腿扒芝士飽

1 月 7 日：買超值套餐加1元配麥炸雞1件（原味或蜜糖 BBQ 味）

1 月 8 日：10元朱古力或士多啤梨蛋糕麥旋風

1 月 9 日：10元蘋果批及意式田園蔬菜批各一個

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記者：蘇文軒