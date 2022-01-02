【醜女大翻身】23歲女生求職失敗整容變美女　聾啞母崩潰拒認：這不是我女兒

▲ 越南一名23歲女生因天生外貌欠佳，求職屢屢失敗，最終經整容變美女，改寫人生。

整容是為了追求更漂亮的外表，但父母未必就能理解接受。越南一名23歲女生因天生外貌欠佳，成長過程中屢遇挫敗，更加難以求職。後來，她透過參加當地一個電視節目進行整容手術，成功變身美女後再回家。然而，當她的聾啞母親看到她時卻拒絕相認，甚至撕掉她的身份證明文件。

越南23歲少女曹思蘭（Cao Thị Lan音譯）出生在單親家庭，弟弟和她由聾啞母親照顧。由於外貌欠佳，曹思蘭自少就受到欺凌，長大後當她到城市找工作也一直失敗，為此她深感痛苦，更曾承認一度意欲輕生，但為了媽媽和弟弟才努力活下去。

▲ 曹思蘭自少因外貌欠佳飽受欺凌。（影片截圖）

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曹思蘭敬愛媽媽，雖曾表示自己的母親跟別人的母親不太一樣，但就指媽媽一直以自已的方式愛著她和弟弟，因此也想盡孝賺錢，為媽媽蓋一座房子。

後來曹思蘭獲得美容贊助計畫的資格，由鼻子、下巴、牙齒、眼瞼等各部位都進行了手術，並在節目中公開了整容前後的過程。

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當攝製隊跟隨她回家時，卻見到她的母親並不接受她的轉變。母親臉上除了寫滿驚恐之外，更撕碎寫上她身分證明的紙條，激動表示「這不是我的孩子」，令曹思蘭忍不住高呼：

我做手術讓自己更美麗，想要改變生活幫助媽媽，難道我做錯了嗎？

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曹思蘭其後失意離開，媽媽卻突然追上來拉住她，二人最終相擁並哭起來。曹思蘭表示，媽媽至今仍在慢慢接受她整容的事實，但她不曾後悔做改變，因她相信母女之間的感情是不會改變。

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責任編輯：羅嘉欣