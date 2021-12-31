【防疫指引】國泰航空就機組人員違反規定致不便道歉　有關人員已被停職

▲ 國泰航空要求所有合資格機組人員須接種第三劑新冠疫苗，亦積極建議其他員工盡早接種第三劑疫苗。（資料圖片）

連接有4名國泰機組人員確診，其中一人光顧九龍塘又一城望月樓造成本地傳播，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）表示，行政長官林鄭月娥已今早(召見國泰主席及行政總裁，表達特區政府對國泰駐港機組人員違反家居隔離要求強烈不滿，不能接受有關違規事件，勒令國泰檢討。

國泰航空在政府舉行跨部門疫情記者會後發表聲明，國泰航空企業事務總經理黃文傑表示國泰航空一直以維護顧客、員工和社區的安全和健康為優先，機組人員在疫情期間努力不懈運作航班，維持香港與世界各地的客貨運連繫，非常感謝他們的專業精神。

聲明中指出，近日國泰共有5名機組人員在執勤回港後的醫學監察期間，確診感染Omicron變種病毒，公司已就該些個案作出調查。令人遺憾的是，調查顯示若干有關員工嚴重違反相關規定，任何違反醫學監察規定的員工將會被紀律處分。

又指出有關人士的行為令人極度失望，亦損害了其他萬多位機組人員所顯現的模範守規精神。國泰航空深切明白必須嚴格遵守香港和海外防疫措施的重要性，並謹就該些違反規定的個案所引致的不便而摯誠道歉。國泰航空會繼續與運輸及房屋局和衛生當局緊密合作，加強保障香港的公共健康。

所有國泰航班均由已完全接種疫苗的機組人員執勤。所有機組人員均須接受頻密的檢測，今年以來在香港已接受逾210,000次病毒檢測（包括每次執勤後的多次檢測）。為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空要求所有合資格機組人員須接種第三劑新冠疫苗，亦積極建議其他員工盡早接種第三劑疫苗。

國泰航空企業事務總經理黃文傑在網上視像回應傳媒提問時補充，有關人員正接受醫學治療，現已被停職，若果嚴重違反相關醫學規定，將被紀律處分，並因2個個案引致不便致歉。

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記者：伍瑋瑋