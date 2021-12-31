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【性交捐精】日婦瞞不孕夫找小鮮肉借種生女　控訴中國留學生扮日本人高學歷捐精

親子 17:41 2021/12/31

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日本人妻瞞不孕丈夫找小鮮肉借種生女，之後控告捐精男扮日本人。

有不孕夫婦會選擇人工受孕或借種生仔，近年日本網上出現「精子提供」的帖文，有名30多歲人妻透過社交網站找到捐精對象，要求自然性交進行精子捐贈，事後成功誕下女兒，可是該女士控訴該名捐精中國男冒充日本人及高學歷，令她受騙要求索償巨額。

最新影片推介：

人妻找小鮮肉借種生女

據日本媒體《東京新聞》及《讀賣新聞》等報道，東京一名30多歲人妻，跟丈夫在10多年前誕下孩子後，丈夫及後患病不孕，多年來一直再沒有所出，女事主希望再生第2胎。

如果循當地正規捐精的途徑，捐精者的資料不會被公開，故此事主在網上SNS找尋捐精者，在2019年3月成功找到20多歲的捐精者，他跟女事主的丈夫同血型，體檢報告健康沒問題，而且擁有高學歷。

女事主曾攜同女兒受訪，雖然她不願出鏡，影像亦後製矇糊處理，但見她皮膚白、身形瘦削、有一把長黑直髮，她表示︰

我在沒有告訴丈夫的情況下接受了精子捐贈。我想要一個智商和老公一樣130，能考上一流大學的孩子。

通過自然性交進行捐精

女事主表示希望自然受孕，從2019年4月開始跟捐精者持續「性交捐精」，同年6月她懷孕，及後誕下女兒。

一周幾次，我要求通過自然性交進行精子捐贈。我每次去的酒店總費用約為150,000日元（約1萬港元）都是我支付。

之後，女事主發現對方謊稱是京都大學的日本生，亦不是未婚及沒有約會對象，知悉對方其實是中國留學生並已婚，以及是畢業於另一所國立大學，有感受騙。

精神痛苦索償$2,200萬

女事主近日向東京法院提出訴訟，要求捐精者賠償3億3千萬日元（約2千200萬港元），表示男被告為獲得性滿足而虛報資料，令她被迫跟不符合條件的人發生性關係，利益受侵害，造成巨大精神痛苦，而女兒現時已被送往東京的兒童福利機構照顧。

不過，去年有日本周刊訪問了該名捐精者，20多歲捐精男屬花樣美男子，他辯稱自己是志願者沒收錢，跟女方有提及曾入讀國立大學，從沒說過是京大學生，又指女方一直沒有問及他的國籍。此外，他又指女事主成功懷孕後仍要求與他發生性行為，他拒絶後，女方在網上造謠誹謗。男女方所言不一樣，演變成「羅生門事件」。

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責任編輯︰王明芳

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