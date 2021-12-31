【大J移日】YouTuber大J宣布移居日本　妻求子3年不果返家鄉續人工受孕

▲ 準百萬YouTuber大J昨日宣布與妻子移居日本。

準百萬YouTuber大J（Jason，周世鏗）的頻道訂閱人數已達99.7萬，昨天（30日）大J在Instagram宣布已離開香港移居日本，並貼出一張日籍太太Mai在東京成田機場抱著愛貓的照片，他在帖文中宣布重要消息：

本人已攜眷（仲有兩隻貓星人）移居日本。因為種種原因，事前只有極少人知道。

▲ 大J在YouTube上載影片交代移居日本的原因。（IG圖片）

大J亦有在YouTube上載短片《後會有期》，拍攝背景仍是他在大埔的家，內裡的傢俬已清得七七八八。大J在片中表示，兩夫妻移居後仍會返香港，但最少要待港日兩地再沒有旅遊隔離限制。

大家都清楚知道，我好鍾意香港，我太太都非常鍾意香港，我哋係會返嚟，至少去到香港同日本兩邊再冇旅遊上嘅限制，我係已經會返嚟兩、三個月，可能處理一啲香港嘅嘢，或者探下屋企人、朋友。

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5個移居日本原因

大J與日籍太太於今年年中，決定將短暫生活據點由香港搬去日本。他在片中交代移居日本的5大原因，首先是太太離開家鄉太久，自2020年初開始爆發疫情，太太就沒有返過日本。

第二是希望在日本發掘新拍攝題材，以往他們會四處旅行拍片，包括日本、歐美，而在香港能拍攝的題材愈來愈少，移居日本後可以拍攝更多內容。

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第三是兩人希望在日本做人工受孕，兩人原打算在香港生小朋友，等到小學畢業才移居日本，即使今年有小朋友，最快都要10幾年後才正式移居，但好景不常，兩人求子3年仍未有好消息。

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兩夫妻這3年來做了4次試管嬰兒（IVF），已花費了近7位數字，經濟負擔沉重，在日本太太能得到較多輔助，故希望到日本繼續嘗試。

我們未有放棄（生小朋友），因為她是日本人，在日本有很多國家層面上的輔助可以給她，可以減輕我們的經濟負擔，我們也不想負擔愈來愈重。

最後兩個原因就是政治環境，大J希望能暢所欲言，且在政治低氣壓之下，他需要喘息空間，希望觀眾能理解他未有提前預告離港的決定，又稱未來兩星期會在家隔離。

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大J於2015年與日籍太太Mai訂婚，去年正式註冊，他在月前一次直播中，分享了兩人在3年來的求子經歷，期間還忍不住落淚。他指兩人4年多前做過身體檢查，得知兩人的精子和卵子完全正常，便嘗試自然懷孕但一直不成功，3年前開始不孕治療，一共經歴了4次IVF失敗。

大J最心痛太太在進行不孕治療的過程中，在子宮兩邊和腰間打了過百支針，令她滿身瘀青。Mai試過一次抽12樽血後幾乎站不起來，又試過做子宮內膜容受性檢測的時候，醫生不斷刮其子宮內壁收集樣本，即使痛到快休克，醫生仍指樣本未夠需要繼續刮，令大J非常心痛。

看到太太為懷孕承受了極大痛苦，大J原本想放棄，但Mai希望堅持下去。他曾表示若太太最終無法受孕，或選擇以領養方式彌補遺憾。

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責任編輯︰王明芳