【2021年回顧】myTV SUPER 6個點播大揭密　《東張》啞女+港隊乒乓球奧運奪獎多人睇

▲ 啞女美華成為《東張西望》最多人重溫節目。

近年不少人也愛於串流平台重溫節目，當中TVB旗下串流平台myTV SUPER在今日（12月31日）公布「2021年6個點播大揭密」。

根據尼爾森 2021 Nielsen Video Consumption Study的調查結果則顯示，以每週觸及率而言，myTV SUPER於多個影音串流平台中排名第2。有55%受訪者表示，過去一星期曾使用myTV SUPER平台。

另外，myTV SUPER 收集了過去一年的數據，於2021年終結前來一個回顧。

myTV SUPER「2021年6個點播大揭密#」:

1.《東張西望》觀眾最關心啞女美華

2021年《東張西望》接連追訪多個社會事件，一年間東張報導了數不盡的曱甴屋、騙案、醫療失誤，當中最多點撃重溫的集數頭5位都是啞女美華的故事，順序排名第1至5位是︰「啞女失家園最終回」 、「啞女失家園全城關注」、「啞女失家園求公道」、「啞女失家園戲劇性新發展」及「啞女失家園」。

▲ 觀眾最關心啞女美華的情況。

2.點擊率爆升TVB經典劇《溏心風暴之家好月圓》「攞女」再成熱話

年初為紀念李香琴逝世，《溏心風暴之家好月圓》被安排於翡翠台深夜重播。

當時正值Clubhouse熱潮席捲全城，有網民甚至以「Sa姨」關菊英之名開設房間供大家鬧「八婆交」，相當搞笑，亦令《溏心風暴之家好月圓》成為全年最高點撃的深夜重播劇集，而最高點撃的一集是第40集大結局，劇情講到紅姨被踢爆推嫲嫲落樓梯！

▲ 《溏心風暴之家好月圓》「攞女」既然再成熱話。

3.長壽人氣節目《愛．回家之開心速遞》根叔一家受詛咒獲最高點撃重溫

《愛．回家之開心速遞》一向受觀眾歡迎，而本年度獲最高點撃重溫的5集分別是第1317集︰門口的詛咒、第1252集︰告別校園、第1305集︰大石砸死輝、第1255集︰再見安仔及第1315集︰道德劣食飯盒。

▲ 根叔一家被受詛咒獲最高點撃重溫。

4.《2020東京奧運》港隊乒乓球銅牌戰獲最高點撃重溫

港隊於今屆奧運表現出眾，當中獲最多點撃重溫的賽事是女子乒乓球團體賽銅牌戰，該場賽事最終由港隊李皓晴、杜凱琹及蘇慧音擊敗德國成功摘銅，而團隊教練金句王李靜亦應記一功，當團隊勇奪銅牌後，他當場霸氣扯爛口罩的場面，吸引觀眾重溫！

▲ 港隊乒乓球銅牌戰獲最高點撃重溫

5.最高點撃的緊貼點播付費節目

2021年最高點撃的緊貼點播節目分別為︰內地劇《錦心似玉》、日劇《孤獨的美食家9》、韓劇《MOUSE》、本地綜藝《鬼上你架車》和內地綜藝《2021中國好聲音》

6.牛年農曆假期最高點撃電影唔係《嚦咕嚦咕新年財》？

2021年的農曆年，本港仍未走出疫情陰霾，很多人都未敢出外拜年而選擇在家中慶祝，安坐家中上網睇電影。

今年 2月12日至王15日期間，在myTV SUPER平台最多點撃的電影是《多啦A夢︰大雄之南極凍冰冰大冒險》，緊隨其後的是過年必煲《嚦咕嚦咕新年財》。相信因為很多小朋友不能外出，於是一家大細一齊收看多啦A夢，結果跑贏「牌品好等如人品好」。