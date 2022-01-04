【正能量】客人移居海外無法回港見父最後一面　網上花店M Florist代送花祭亡父

花能使人快樂，網上花店M Florist店主Ken近日分享溫馨故事，有滯留海外的客戶，多年來未能與家人團聚，父親早前撒手塵寰，亦沒法回港見最後一面，上月初請求在父親生忌時，代她到墓地獻上白色鮮花。Ken覺得事件很有意義，他一口答應，並親自為客人去墳場獻花。

客人Karen 於1997年移民美國，當時因事未能在離港前與父親道別，以為不久將來可以快和家人重聚。惜多年來因證件問題，未能回港探親，兩父女過去20多年只有透過視訊保持聯繫，即使其父身體狀況轉差也沒法返港照料。

至2020年，父親離世，她不但沒法回港見爸爸最後一面，連爸爸的喪禮也沒法參與，最後爸爸的墳墓實際位置，她也不太清楚，只有親友給予的墳場名字及龕位編號。

上月8日是Karen爸爸的生忌，滯留海外的她很希望有人可以代為獻花以表心意。但詢問過其他花店，都因為地點而拒絕，結果輾轉下致電M FLORIST，店主Ken接獲查詢後覺得事件很有意義，沒有任何信仰的他一口答應，並親自獻花。

然而，Karen提供的墳場名稱，港島區及九龍區均有相同名稱的墳場，離港多年的她不知道詳細位置。結果Ken憑其提供的照片，上網找出大概位置，並親自前往確認名獻花，最後將墳場的實際位置轉交Karen，以便日後她回港探望父親。

Karen對花店表示感激。這是花店開業以來首次代客獻花，Ken很感恩可以參與這麼有意義的事，亦希望大家珍惜眼前人，活在當下。

80後網上花店M Florist創辦人Ken來自基層家庭，年輕時不喜歡讀書，當年會考零分，又誤交損友加入黑社會，在朋輩影響下一度沉迷毒海，幸終迷途知返，更積極進修英文，增強競爭力。他更因太太喜歡花而創業開網上花店M Florist，期望透過花，能令人開心，見到別人開心，已是最大滿足感，一切辛苦都值得。

想知Ken創業故事，請看：

【創業追夢】公屋出身會考零分誤入歧途沉淪毒海 80後港男迷途知返為愛妻開網上花店

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責任編輯：黃存新