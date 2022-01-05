【資優教育】幼園已識加減乘除法　王錦輝小一生跳級小四爸爸分享資優教育法

▲ 爸爸表示，家是女兒學習的地方。

孩子擁有天賦亦需要適當的家庭及學校培育。今年7歲的陳心信，自小熱愛數學和閱讀，未上小學已跟著就讀中學的哥哥玩數學遊戲，樂此不彼，又跟父母一起享受書香。升上小一後，心信自覺程度較淺，主動向校方提出跳級，而學校在經過資優評估及輔導後，最終讓心信在新學年跳級至小四，校方亦不排除未來會讓她繼續跳級。

大家好！我叫陳心信，今年7歲，我有很多嗜好，例如看書，最喜歡的書是《Matilda》（《小魔女》），我很喜歡計數......

甫見面，心信就主動要求做自我介紹，她用2分鐘講述自己的興趣、介紹家庭成員等，她的語調緩慢帶著稚氣，內容卻很有條理。心信在2019年9月入讀浸會大學附屬學校王錦輝中小學小一，翌年開學卻跳級至小四，而且跳級是心信主動向學校爭取。

因為想學多一點，學得快一點。

▲ 心信一見鏡頭即擺出V字手勢，非常可愛。（陳靜儀攝）

家是學習啟蒙之地

從事金融科技行業的陳爸爸表示，家是心信學習啟蒙的地方，她自幼很有求知慾，喜歡閱讀，也會觀察四周事物，經常發問，亦會從書中尋找答案，自學能力高，例如早前她對人體構造有好奇，媽媽就拿了一本有關身體器官的書籍為她解說；她亦喜歡恐龍，能背誦各種恐龍名稱和特點。

陳爸爸沒有刻意安排興趣或補習班栽培，堅持讓心信愉快學習，他認為，孩子能保持學習熱誠更為重要。不過，心信對數學特別感興趣，2、3歲時見到大她8年的哥哥學珠心算，她就嚷著要一起學，後來4、5歲又跟著已升初中的哥哥做奧數題目。

哥哥好像她的小老師，不時出題目考她，遇到難題哥哥亦耐心解答，見到心信都進步很多。

心信補充，哥哥不時跟她玩與數學有關的桌上遊戲，例如用啤牌玩「合廿四」，即每人抽出4張牌，利用加、減、乘、除的方法，計算出答案「24」，如果不能計到24，就要換牌再試。

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主動向老師提出跳級

升上小一後，心信有感自己很快掌握大部分教學知識，她從新聞得知有師兄跳級，也希望挑戰自我，於是在下學期一次放學後，主動接觸高級副校長暨小學部總監莊曉莉，告知對方自己想跳級。

陳爸爸坦言，沒有想過心信是資優生，當校方告知心信可跳兩級時，他和太太開心之餘，亦擔心女兒要跟上進度會較吃力，不過見到心信很有決心，就放手讓她挑戰。他亦感激學校在跳級過程中給予很多支援，包括在小一下學期尾安排心信去上小三課堂，與學生做專題研習及匯報，暑假亦安排補課，追回小二、三的課程等。

升上小四後，心信需要一段適應期，但現時學業已漸上軌道，與同學亦相處融洽，而且她還趁小息時間與去年小一的好友玩耍。陳爸爸不認同心信是「神童」，他指出，資優生亦需要努力學習吸收知識，

心信的一生還有很多年學習的路，我們經常提醒她，她只是在漫漫長路中行前了一小步，希望她可以保持求知熱誠。

▲ 莊副校長（右一）及許姑娘（左一）都大讚心信思想成熟，而且很有禮貌。（陳靜儀攝）

學校資優培訓政策

王錦輝中小學過程培育過不少資優生，包括以15歲之齡考入英國牛津大學的何子駿、13歲考入香港城市大學的江綸等。莊副校長指出，學校有一套穩固的機制培育資優學生。資優生往往熱愛學習，求知慾和好奇心滿滿，而與心信詳談之下，發現她對數學知識有熱切的追求，學術成績亦相當理想，遂進一步了解她是否適合跳級。

校方花了5個月時間，安排她做各種評估跟進，確定是否能跳級，包括學術評估，並由教育心理學家許翠霞跟進她的情商、社交等發展，結果發現心信各方面都達小三、四程度，最終決定讓她跳級至小四。

許翠霞姑娘指出，栽培資優生，家長亦要成為後盾和支援，包括明白學校的資優政策，支持學生的學習路向，

跳級不等於完成，而是跳級後，要定期檢討，看看小朋友能否跟上，又或可否再快一點，孩子與朋輩關係，也需要個別獨立的了解，所以一開始不會跳太多級，先試一至兩級，看看學生情況，才決定會否再單科或全科跳級。

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記者：林愛娜