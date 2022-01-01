【元旦BB】兩女嬰踏正2022年搶閘荃灣港安出世　父母望女兒健康成長為港帶來新希望

▲ 甫踏入2022年，多名元旦BB搶閘出世，有2名初生嬰率先於荃灣港安醫院出生，包括一名為順產、另一名則需開刀。

甫踏入2022年，多名元旦BB搶閘出世，有2名初生嬰率先於荃灣港安醫院出生，包括一名順產出生的女嬰，重6.3磅；女嬰父母李生、李太直言預產期是本月15日，沒想過女嬰會搶閘出世，仍未為女兒改名，希望她健康長大、開開心心，疫情盡完結，大家健健康康。

▲ 李生李太希望小女兒能為香港帶來歡樂和新希望。（照片由荃灣港安提供）

▲ 李生李太均期望女兒身體健康，成長快樂無憂。（照片由荃灣港安提供）

荃灣港安醫院另一名於零時零分剖腹出生的女嬰，重5.5磅，是同為測量師父母的李生、李太的第二胎，希望元旦出生的小女兒能為香港帶來歡樂和新希望，又期望她身體健康、孝順和聰明伶俐，長大找到自己喜歡的工作。

而事隔一分鐘，聖保祿醫院1名女嬰亦於凌晨零時01分出世。

另外，在凌晨零時30分，一名男嬰於伊利沙伯醫院出世，重2.95公斤，屬楊氏夫婦的第一胎；亦有另一元旦BB零時39分亦於沙田威爾斯醫院順產出生，並是一名男嬰，重2.87公斤，是父母的第二胎。

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責任編輯：陳正怡