史匹堡《西城故事》入場4大備忘　17歲女主角被封新一代白雪公主

▲ 《西城故事》即如《羅密歐與茱麗麗》變奏。

殿堂級金像大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）首次執導歌舞片《西城故事》（West Side Story），將童年至愛老匯音樂劇《西城故事》再度搬上大銀幕。

於1957年在百老匯登場的此音樂劇歷久不衰，多年來在世界各地不斷重演。電影《西城故事》在美國各大電影頒獎禮成為頂頭大熱，橫掃多個美國影評人獎項，包括在金球獎榮獲最佳電影（音樂劇或喜劇）。

輔予時代意義

史匹堡為了重拍《西城故事》，花了15年爭取電影版權，由籌備到拍攝又再用了5年時間，在歌舞編排、攝影、場景、服裝各方面精益求精，完美結合百老匯舞台劇和荷里活電影。

他深信《西城故事》意味深長，再度翻拍都能符合時代拍出新意，當中涉及分歧與對立的社會問題、種族矛盾，放諸今日世界，一樣能夠引起觀眾共鳴，為新一代觀眾帶來啟發。

▲ 經典歌舞場面。

女主角一鳴驚人

電影請來全體能歌善舞的演員參演，女主角瑪麗亞是從公開招募中脫穎而出的17歲新人麗素莎嘉娜（Rachel Zegler），被史匹堡譽為心目中最理想的瑪麗亞。麗素莎嘉娜更獲迪士尼選中為新一代「白雪公主」，史匹堡看好她將會成為大明星。

而飾演瑪麗亞好友安妮妲是東尼獎提名舞台劇演員亞莉安娜狄寶絲（Ariana DeBose），曾參演大熱百老匯歌舞劇《Hamilton》，今次演出光芒四射。

▲ 男女主角為理想而奮戰。

而憑1961年電影版《西城故事》飾演安妮妲而獲得奧斯卡最佳女配角的烈打莫蘭奴（Rita Moreno），今次獲邀飾演全新角色華倫天娜，成為一大彩蛋！

經典金曲變奏

百老匯音樂劇《西城故事》一首首經典金曲，如「Tonight」、 「Somewhere」、「Maria」、「America」，均會在電影中一一重現，史匹堡請來最強音樂團隊重新演繹。

▲ 女主角Rachel Zegler一鳴驚人。

問鼎奧斯卡

旋即在美國各大電影頒獎禮成為頂頭大熱，橫掃多個美國影評人獎項，直至目前為止已贏得超過26項大獎及 111項提名，包括在金球獎榮獲最佳電影（音樂劇或喜劇） 、最佳女主角及最佳導演提名，贏得國家評論協會最佳女主角殊榮，亦被美國電影學會選為年度最佳電影之一，被視為大熱之作。

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