【叱咤樂壇】姜濤蟬聯我最喜愛男歌手　向香港說：好有信心講我哋一定係亞洲第一

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，並頒發「專業推介叱咤十大」的十首歌曲外，亦頒發幕後大獎及男女歌手獎。

而由樂迷投票的「我最喜愛大獎」中，「我最喜歡的女歌手」由鄭欣宜奪得。她很開心自己可以入了5強，因為覺得自己很「威威」，因為其他入圍歌手都是她喜歡的表演者。

我最喜愛的組合大獎是MIRROR！隊長Lokman表示： 「大家好，我地係MIRROR」，然後開始唱歌。

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林海峰宣佈我最喜愛男歌手五強前，說「恭喜Anson Lo」，他瞪大雙眼，也以為是自己。

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姜濤蟬聯「我最喜愛的男歌手」，他在台上笑道不會再O嘴：「要多謝的人太多，想同香港講，好有信心講我地一定係亞洲第一。」姜唱《Master Class》時行到台下的歌手席。

姜濤唱歌感觸

我最喜愛的歌曲最後五強。姜濤的《Dear My Friends,》一直票數高企，成功奪得大獎。

《Dear My Friend,》是姜濤憑歌悼念故友的作品，因此他拿着獎座已激動流淚說：「送畀你！」當他唱歌時，最初已經眼濕濕，到後來更哭不成聲，唱不下去。

記者：梁樂欣、陳淑霖