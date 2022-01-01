【叱咤樂壇】MC張天賦贏呂爵安奪男新人金　炎明熹姚焯菲摘女新人銀銅奬

▲ MC張天賦奪男新人金。（攝影：湯致遠）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。歌手以「啦啦啦啦」，樂壇大合唱，為樂迷注滿力量；樂迷以自發製作應援物為歌手打氣，「即刻青春」！「啦啦啦啦」為開放句式，意指青春沒有限制也沒有終點，每人擁自己獨有的演繹方法，就讓樂迷填上屬於自己即刻青春的事情。

今晚《叱咤》開場，多位歌手陸續出場，同時大會播出「我最喜歡歌曲」5強片段，歌手中以Anson Lo與MC張天賦的現場歡呼聲比較高。

之後一眾新人歌手逐一出場，男女新人大熱呂爵安、MC外、炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）更是打頭陣登場。

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張敬軒、林家謙、方皓玟壓軸登場，之後MIRROR 12子一同上台，穿上白西裝的12子惹全場歡呼。

一起首，歌手翻唱今年的廣東歌，如Perse演唱林家謙的《神奇的糊塗魔藥》、MC張天賦唱胡鴻鈞的《今天不營業》、許廷鏗與湯令山唱鄭欣宜的《@princejoyce》、謝安琪唱姜濤的《Master Class》。最新影片推介：姚子羚專訪

今晚首個獎項為「叱咤新力軍」，女新人銅獎為姚焯菲。Chantel說台上記得父母要她付心機讀書。

「生力軍女歌手」銀獎為炎明熹，Gigi穿粉紅色短裙登場，感謝公司、商台DJ，最後說「多謝你哋，多謝。」

而張蔓姿 （Gigi）今年有三首歌上榜，並奪生「力軍女歌手金獎。跟炎明熹是同一間中學的她，她認為上台領獎感覺很奇妙，感謝公司與家人。當未說完感言就響起歌曲前奏。

奪得女新人金獎的張蔓姿在後台接受訪表示為獲獎高興，因為從小已經睇叱咤頒獎禮：「所以今次可以企在這個台，已經好感謝，覺得自己已經好幸福。」

張蔓姿表示多謝商台肯定及公司同事外，特別多謝歌迷：「因為有他們聽我的歌，讓我知道我的歌是有感染力。」

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而生力軍組合銅獎為PIX3L。宣佈得獎時，MIRROR起身拍獎。銀獎是MC $oHo & KidNey，二人把感言寫在手上。

先感謝經理人manage他們與kayan9896，說「近年香港唔好，係management唔好。」

新力軍組合金獎是石山街，二人感謝唱片公司環球、創作人，其後唱出《石山派》。

Edan失落男新人金

至於生力軍男歌手銅獎是曾比特（Mike），Mike先感謝Eric Kwok，說沒有對方就不可站在這裡，也感謝公司、媽媽，指從小到大沒有爸爸在身邊，再感謝唱歌老師。

而男新人銅獎為Edan呂爵安。Edan感謝魯生與爵屎與家人，共同感謝創造Mirror，他認為今年是《E先生連環不幸十事件》，知有不足會努力，希望大家留意廣東歌。」

至於男新人金獎是MC張天賦，他在台上向已故的父親說「老豆，我得咗喇！」

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記者：梁樂欣、陳淑霖